Ekskluzivno: Mesec naši novinarki o skrivnostni masaži in spremembah, ki jih prinaša ognjeni konj (VIDEO)

Volilna nedelja je za politike običajno polna pričakovanj, napetosti in spremljanja rezultatov, a Luka Mesec si je pred odločilnimi dnevi privoščil nekaj sprostitve. Naša novinarka ga je ujela ob lokalnih volitvah in ga povprašala, kako je preživel konec tedna ter ali je pred pomembnimi dogodki kaj vraževeren. Mesec je razkril, da je soboto in nedeljo namenil predvsem sebi in nabiranju novih moči. »Privoščil sem si tisto, kar najbolj potrebujem pred drugim krogom. Včeraj hribe, danes pa savna in masaža,« je povedal. A precej bolj zanimivo je postalo, ko je beseda nanesla na njegovo zasebno življenje in zmenke.

Za zmenke bo čas po volitvah

Na vprašanje o zmenkih je bil Mesec precej skrivnosten, vendar je namignil, da bo zanje več časa po volitvah. Podrobnosti svojega zasebnega življenja ni želel razkrivati, zato je pustil nekaj prostora za ugibanja. Prav tako ni želel izdati, ali ima pred volitvami kakšne posebne vraževerne navade. »Ne bom izdal, zakaj sem vraževeren,« je skrivnostno odvrnil. Še zanimivejši pa je bil njegov odgovor na vprašanje o letu ognjenega konja, ki po kitajskem horoskopu zaznamuje leto 2026.

Pravi, da prihajajo spremembe. FOTO: K. G.

Leto ognjenega konja prinaša velike spremembe?

»Letos je leto ognjenega konja, kar pomeni, da prihajajo velike spremembe tako v Ljubljani kot na zasebnem področju,« je dejal Mesec. S tem je namignil na možnost sprememb, vendar ni podrobneje pojasnil, kaj natanko ima v mislih. Leto ognjenega konja v kitajski astrologiji simbolično povezujejo z energijo, pogumom in preobrati. Ali je Mesec s svojimi besedami napovedal zgolj politične spremembe ali pa se mu obeta tudi novo poglavje v zasebnem življenju, tako za zdaj ostaja odprto. Jasno pa je, da bo, kot pravi sam, za zmenke več časa po volitvah.