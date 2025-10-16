Ekskluzivno razkritje Slovenskih novic: Poročil se bo veletrgovec Franc Jager

Vrhunec poročne sezone so tradicionalno prvi topli meseci, maj in junij, ko ne cveti le ljubezen, ampak tudi narava. Letošnje leto pa je v tem pogledu posebno, saj je ogromno parov, tudi znanih, za enega najsrečnejših dni v življenju izbralo pozno poletje in prve jesenske dni. V zadnjem mesecu in pol so si tako večno zvestobo že obljubili Lado Bizovičar in njegova Anela, Ladov stanovski kolega Vid Valič in njegova Valentina, pa seveda predsednik vlade Robert Golob in Tina Gaber Golob ter lomilec ženskih src in večni šarmer Jan Plestenjak in svetlolasa Tadeja.

Porok pa s tem še ni konec. Izvedeli smo namreč, da bo v zakonski stan ta konec tedna skočil tudi eden naših najbolj uspešnih podjetnikov Franc Jager. Zanj bo to že drugi zakon, za njegovo izbranko prvi, za oba pa bo dan prav poseben. Bodočega ženina, ki sreče ne more niti ne želi skrivati, smo poklicali in prijazno je z nami delil nekaj podrobnosti o poroki, na kateri bosta ljubezen uradno potrdila pred okrog 70 prijatelji in družinskimi člani.

Franc Jager je eden naših najbolj uspešnih podjetnikov. FOTO: JOŽE SUHADOLNIK

Uspešni podjetnik se je najprej pošalil na račun njune starostne razlike, njegova izbranka je namreč od njega precej mlajša. »Ljubezen, pravijo, ne pozna meja. A če si starejši, je bolje, da je izbranka mlajša,« je v smehu povedal Jager, ki je februarja dopolnil 78 let. A ravno v zrelih letih je ljubezen še lepša, saj običajno šele skozi neuspešne zveze spoznamo, kakšnega človeka želimo ob sebi, kaj od zveze pričakujemo, ne nazadnje tudi, kaj smo sami pripravljeni dati drugemu. In kaj je bilo tisto, kar je Franca Jagra na izbranki, ime ji je, tako pritegnilo, da se je odločil, da jo popelje pred matičarja? »Prijaznost, toleranca, da ni vzkipljiva in zna trenutne vzgibe zadržati zase,« našteje le nekaj lastnosti, ki se mu na izbranki zdijo izjemno privlačne, Franc Jager.

Nevesta, ki je bodočega moža spoznala že pred dobrim desetletjem, ko je prišla delat v njegovo podjetje, bo na svoj veliki dan nosila tradicionalno belo poročno obleko, bodoča zakonca pa bosta usodni da dahnila na nadvse romantični lokaciji – gradu Mokrice. In temu primerno romantičen bo celotni dogodek. Češnja na torti dolgoletnemu poznanstvu, ki se je začelo kot povsem poslovno, nato pa počasi in vztrajno raslo. Najprej v prijateljstvo in nato še trdno ljubezen, ki jo bo zdaj okronala s poroko.