  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ŽIVLJENJE PO RESNIČNOSTNEM ŠOVU

Ema in Jan (Kmetija) sta potrdila zvezo: objavila tudi posnetek z nosečniškim testom (VIDEO)

Poleg taktiziranja in napetih dvobojev letošnjo Kmetijo zaznamujejo tudi prve romance.
Ema in Jan. FOTO: Kolaž/POP TV
Ema in Jan. FOTO: Kolaž/POP TV
K. G.
 12. 2. 2026 | 18:25
1:44
A+A-

V letošnji sezoni resničnostnega šova Kmetija so že prve naloge prinesle razdelitev moči, oblikovanje zavezništev in prve napetosti, ki nakazujejo, da bo igra letos izrazito taktična. Prva je posestvo zapustila Lana, ki je v dvoboju izgubila proti Nuši. Ta se je tudi v aktualnem tednu znova znašla pod pritiskom, saj je prejela največ glasov članov družine in tako postala prva dvobojevalka.

Ob taktikah in rivalstvih pa so se na posestvu začele spletati tudi tesnejše vezi. Med tekmovalci so se razvila prijateljstva, pozorni gledalci pa so hitro opazili iskrice med nekaterimi posamezniki. Največ pozornosti vzbujata Ema Dragišić in Jan Zore. Za Jana se je sicer v oddaji omenjalo, da naj bi imel doma partnerko, vendar sta si z Emo kljub temu vidno naklonjena, kar je sprožilo številna ugibanja.

Ema javno priznala, da sta z Janom par. FOTO: Posnetek zaslona
Ema javno priznala, da sta z Janom par. FOTO: Posnetek zaslona

Konec ugibanj

Ema in Jan sta na družbenem omrežju TikTok objavila skupen video, pod katerim je Ema v komentarjih jasno zapisala, da sta par. S tem sta tudi javno potrdila zvezo, ki se je začela med snemanjem šova in se očitno nadaljuje tudi po njem.

Kmalu zatem sta objavila še en posnetek, v katerem sta se pošalila na račun nosečnosti in namignila, da je noseč Jan. Video je bil humoristične narave in se navezuje na aktualno dogajanje v oddaji, kjer je bilo razkrito, da ena izmed tekmovalk pričakuje otroka. Posnetek tako ne predstavlja dejanske novice o nosečnosti, temveč šaljiv odziv na dogajanje v šovu.

Več iz teme

KmetijaEma in JanKmetija 2026resničnostni šov
ZADNJE NOVICE
18:30
Novice  |  Slovenija
DELOINDOM

Država vrača denar za rekuperacijo – preverite, koliko lahko dobite

Bralka je na naše uredništvo naslovila vprašanje, ki bo najverjetneje zanimalo mnoge: kako do rekuperacije v bloku in koliko v resnici znaša subvencija.
Kaja Berlot12. 2. 2026 | 18:30
18:25
Bulvar  |  Domači trači
ŽIVLJENJE PO RESNIČNOSTNEM ŠOVU

Ema in Jan (Kmetija) sta potrdila zvezo: objavila tudi posnetek z nosečniškim testom (VIDEO)

Poleg taktiziranja in napetih dvobojev letošnjo Kmetijo zaznamujejo tudi prve romance.
12. 2. 2026 | 18:25
18:20
Šport  |  Tekme
ŠAH

Carlsen nadaljuje zbiranje šahovskih lovorik

V finalu je bil boljši od Firouzje, Lazavik pa je presenetil Nakamuro.
12. 2. 2026 | 18:20
18:05
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
HUDA NESREČA V SARAJEVU

Tramvaj iztiril na eno najbolj prometnih cest v mestu: umrl mlad moški, 17-letnici amputirali nogo

Vzrok iztirjenja še ni znan.
12. 2. 2026 | 18:05
18:00
Lifestyle  |  Stil
PRAZNIK LJUBEZNI

Vrtnice in čokolada niso dovolj: zakaj v času valentinovega razpadajo zveze

S približevanjem 14. februarja so težave v odnosih vse očitnejše.
12. 2. 2026 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTRO

Zvezdni odsev: To prinaša vesolje na petek trinajsti

Ta položaj nas vabi, da se zazremo vase, premislimo o svojih ambicijah ...
Delo UI12. 2. 2026 | 18:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:02
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNI KREDIT

Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
12. 2. 2026 | 11:46
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Digitalna nadgradnja, ki bo Slovencem olajšala pot do kapitalskih trgov

Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 12:12
Promo
Novice  |  Slovenija
HK OLIMPIJA

Kdo stoji za ledenimi zmaji?

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
11. 2. 2026 | 08:51
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:02
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNI KREDIT

Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
12. 2. 2026 | 11:46
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Digitalna nadgradnja, ki bo Slovencem olajšala pot do kapitalskih trgov

Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 12:12
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
HK OLIMPIJA

Kdo stoji za ledenimi zmaji?

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
11. 2. 2026 | 08:51
PromoPhoto
Razno
PRVOMAJSKE

Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:16
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Slovenske novice9. 2. 2026 | 09:03
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
10. 2. 2026 | 10:22
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
HUDA BOLEČINA

Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
Promo Slovenske novice10. 2. 2026 | 09:26
Promo
Novice  |  Slovenija
KREDIT ZA PODJETJA

Najpogostejše težave sezonskih podjetij

Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
10. 2. 2026 | 10:52
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ŠPORTNE POŠKODBE

Zakaj se izpah pri nekateri stalno ponavlja?

Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
11. 2. 2026 | 14:03
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki