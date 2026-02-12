Ema in Jan (Kmetija) sta potrdila zvezo: objavila tudi posnetek z nosečniškim testom (VIDEO)

V letošnji sezoni resničnostnega šova Kmetija so že prve naloge prinesle razdelitev moči, oblikovanje zavezništev in prve napetosti, ki nakazujejo, da bo igra letos izrazito taktična. Prva je posestvo zapustila Lana, ki je v dvoboju izgubila proti Nuši. Ta se je tudi v aktualnem tednu znova znašla pod pritiskom, saj je prejela največ glasov članov družine in tako postala prva dvobojevalka.

Ob taktikah in rivalstvih pa so se na posestvu začele spletati tudi tesnejše vezi. Med tekmovalci so se razvila prijateljstva, pozorni gledalci pa so hitro opazili iskrice med nekaterimi posamezniki. Največ pozornosti vzbujata Ema Dragišić in Jan Zore. Za Jana se je sicer v oddaji omenjalo, da naj bi imel doma partnerko, vendar sta si z Emo kljub temu vidno naklonjena, kar je sprožilo številna ugibanja.

Ema javno priznala, da sta z Janom par. FOTO: Posnetek zaslona

Konec ugibanj

Ema in Jan sta na družbenem omrežju TikTok objavila skupen video, pod katerim je Ema v komentarjih jasno zapisala, da sta par. S tem sta tudi javno potrdila zvezo, ki se je začela med snemanjem šova in se očitno nadaljuje tudi po njem.

Kmalu zatem sta objavila še en posnetek, v katerem sta se pošalila na račun nosečnosti in namignila, da je noseč Jan. Video je bil humoristične narave in se navezuje na aktualno dogajanje v oddaji, kjer je bilo razkrito, da ena izmed tekmovalk pričakuje otroka. Posnetek tako ne predstavlja dejanske novice o nosečnosti, temveč šaljiv odziv na dogajanje v šovu.