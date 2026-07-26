Emkej delil intimne posnetke s poroke: tako se je poklonil svoji Maji (FOTO)

Vsak teden čakamo petek. Nekateri zaradi prostega vikenda, drugi zaradi zabave, spet tretji zato, ker lahko vsaj za nekaj ur odmislijo vse, kar se je nabralo v preteklih dneh. Prav iz tega občutka je nastala nova skladba Petek, s katero Emkej odpira novo ustvarjalno obdobje in napoveduje konceptualni album ter spremljajoči filmski projekt. Čeprav naslov skladbe na prvi pogled obljublja predvsem brezskrbnost, se za njim skriva precej bolj osebna zgodba. Petek govori o trenutkih, ko človek potrebuje nekoga, ki utiša hrup vsakdanjega življenja. O odnosih in občutkih, ki ostanejo tudi takrat, ko se teden konča, ter predvsem o ljubezni, ki lahko postane varno zavetje pred svetom in včasih tudi pred samim seboj.

Emkej je tudi tokrat ostal zvest neposrednosti. V skladbi je uporabil del pesmi Neznano avtorja Žana Videca, s katero je ta leta 2024 zmagal na Melodijah morja in sonca. Glasbenika sta tudi sicer dobra prijatelja in ustvarjalna zaveznika. Za produkcijo nove skladbe je poskrbel Vid Hrga, besedilo je napisal Emkej, za končno zvočno podobo pa Gregor Zemljič. Da gre za enega njegovih najbolj osebnih projektov, razkriva tudi ozadje skladbe. Petek je namreč ljubezenska izpoved, namenjena Maji, danes Emkejevi ženi. Zgodbo je glasbenik prenesel tudi v videospot in javnosti odprl vrata v del zasebnosti, ki ga običajno ne vidimo. V njem so namreč uporabljeni resnični posnetki njune poroke izpred dveh let.

Emkej bo jeseni predstavil konceptualni album Celi tedn.

Album posneli v enem dnevu

Režiser Simon Zimič se je ob tem znašel pred precej zahtevno nalogo. Iz več kot 600 gigabajtov posnetkov je moral sestaviti zgodbo, dolgo manj kot tri minute. Ker z Emkejem sodelujeta že vrsto let, dobro poznata način dela drug drugega. Videospot tako ni zgolj vizualna spremljava skladbe, temveč prvo poglavje precej večje zgodbe. Ta se bo nadaljevala jeseni, ko Emkej napoveduje izid albuma Celi tedn. Projekt bo povezoval glasbo, film in osebno pripoved, posebno pa je tudi njegovo nastajanje. Celoten album je bil namreč posnet v enem samem dnevu, brez večmesečnega popravljanja in nenehnega lovljenja popolnosti. Ustvarjalci so želeli ujeti predvsem trenutek in energijo, zato bo končni rezultat neposreden, surov in iskren.

Poročni dan je postregel s številnimi spontanimi trenutki.

Ob albumu nastaja tudi spremljajoči filmski projekt, v katerega se bo povezala vizualna zgodba, ki se bo začela s Petkom. Emkej tako z novo skladbo ne predstavlja zgolj nove glasbe, ampak odpira vrata v enega najbolj osebnih projektov svoje kariere. Nova skladba stavi na občutek, ki ga pozna skoraj vsak – tisti trenutek olajšanja, ko se teden končno konča in se za nekaj časa vse drugo lahko ustavi.