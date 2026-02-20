Ena izmed naših največjih Only Fans zvezdnic bo kandidirala za poslanko

Ana Pusovnik, poročena Taks, ki jo javnost zelo dobro pozna iz prve sezone šova Sanjski moški, kjer se je borila za srce Gregorja Čeglaja, že dolgo ni več osredotočena na male zaslone. Danes je zvesta partnerica in mama dveh otrok Sašu Taksu, ki se je prav tako že preizkusil v politični aktivnosti.

Ana je še bolj kot po nastopu v resničnostnem šovu znana kot ena izmed naših najbolj aktivnih in prepoznavnih deklet na platformi OnlyFans, kjer je ustvarila kar nekaj denarja. 28-letnica je kar nekaj vsebin ustvarila s pomočjo svojega 20 let starejšega partnerja, ki jo pri njeni dejavnosti povsem podpira.

Kandidaturo je najavila na svojem Instagram profilu. FOTO: Zajem Zaslona, Omrežje Instagram

Kako Ana predstavlja svoje stališče?

Ana je najavo kandidature sporočila na svojem socialnem omrežju Instagram, kjer ima trenutno preko 40.000 sledilcev. Zapisala pa je takole: »Sem Ana Taks, Korošica po srcu in dejanjih. V življenju sem že večkrat dokazala, da me ni strah nobenega izziva. Ko je treba stopiti naprej, prevzeti odgovornost in vztrajati, to tudi storim. Kandidiram za poslanko na listi Zelenih Slovenije + SG - Stranka generacij v volilnem okraju Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica in Črna na Koroškem, ker verjamem, da si naša dolina zasluži močan, jasen in pogumen glas v državnem zboru. Aktualna politika je izgubila stik z realnostjo in stiskami ljudi ter jim iz dneva v dan otežuje življenje. Zavzemam se za zdravo okolje, razvoj kakovostnih delovnih mest, dostopno zdravstvo in priložnosti za mlade, da ostanejo doma. Čas je, da Koroška ne čaka več - ampak odločno stopi naprej. Za našo dolino!«

Ano smo spoznali v šovu Sanjski moški leta 2021. FOTO: Pop TV

Ali bo vsestranski Ani uspelo nagovoriti domačine, pa bomo videli kmalu. Poteza je vsekakor drzna in zelo zanimiva.