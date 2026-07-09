Ena naših najboljših pevk na narodnozabavni sceni bo postala mamica

Kaja Humski velja za eno naših najboljših pevk na narodnozabavni sceni, najbolj ponosni pa so nanjo fantje S.O.S. kvinteta, s katerimi je dosegla največji uspeh pred štirimi leti, ko so na festivalu Slovenska polka in valček, ki ga je prirejala naša nacionalna televizija, izvedli najlepši valček z naslovom Drobno srce.

Kaja, po poklicu magistrica profesorica razrednega pouka, je že pred časom spoznala znanega vinarja iz Slovenskih Konjic Miho Založnika, pred dvema letoma pa je med njima preskočila iskrica. »Zgodilo se je ob hrvaški obali in od takrat naprej veva, da je to ljubezen, za katero si želiva, da bi trajala vse življenje,« nam je zaupala simpatična pevka Kaja, ki je večkrat pomagala tudi drugim ansamblom in skupinam, če so potrebovali zamenjavo, saj je njen vokal zares izjemen in prepoznaven.

Kaja Humski in Miha Založnik preživljata zadnji poletni dopust v dvoje.

Sicer pa se je Kaja, ki je nekaj časa poučevala na šoli, pred letom in pol odločila, da pusti redno službo in se povsem posveti glasbi. Letošnje počitnice pa so tako zanjo kot njenega Miho povsem drugačne. Tudi letos sta za dopustniške dni izbrala priljubljeno destinacijo – morje –, a tokrat s prav posebnim razlogom. Ob njem sta namreč na simboličen način, s copatki, ki sta jih položila na skale, razkrila, da so to njune zadnje počitnice v dvoje, saj se jima bo kmalu pridružil nov družinski član. »Že kar dolgo sva si želela ustvariti družino, in ko sem izvedela, da sem noseča, je bilo najino veselje nepopisno. Zares se izjemno veseliva trenutkov, ko bova spoznala novega družinskega člana ali članico,« je za Slovenske novice razkrila Kaja, ki se bo prihodnje leto začasno poslovila tudi od odrov in S.O.S. kvinteta. »Ker se bom posvetila družini, bomo naredili avdicijo za pevke in upam, da bodo fantje našli odlično zamenjavo. Več informacij o tem pa najdete na družbenih omrežjih,« nam je še zaupala Kaja.