NOVI DOKUMENTI

Epstein v zvočnih posnetkih: Trump in Melania naj bi se zbližala na njegovem letalu

Več ur pogovorov, ki jih je z Jeffreyjem posnel Michael Wolff, razkriva njegovo verzijo dolgoletnega odnosa z Donaldom Trumpom.
Dolgoletno prijateljstvo med Trumpom in Epsteinom. FOTO: Getty Images 

Ameriške oblasti so 30. januarja 2026 objavile najnovejši sveženj dokumentov, povezanih s preiskavo proti pokojnemu obsojenemu spolnemu prestopniku Jeffreyju Epsteinu. FOTO: AFP 

Donald in Melania Trump. FOTO: Reuters

Kaja Grozina
 15. 2. 2026 | 15:25
Novi zvočni posnetki razkrivajo doslej neobjavljeno plat odnosa med Jeffreyjem Epsteinom in Donaldom Trumpom, poroča Hugh Dougherty za The Daily Beast. Gre za več ur pogovorov, ki jih je dve leti pred Epsteinovo smrtjo v priporu, leta 2017, z Epsteinom posnel pisatelj Michael Wolff. Jeffrey Epstein je v času snemanja že nosil breme pretekle obsodbe zaradi spolnega izkoriščanja mladoletnice, vendar še ni bil ponovno aretiran zaradi zveznih obtožb iz leta 2019. V pogovorih z Wolffom govori sproščeno in brez zadržkov. Sliko svojega življenja riše skozi odnose z vplivnimi ljudmi, med katerimi ima posebno mesto Donald Trump.

Naj bi se zbližala v devetdesetih letih 

Epstein trdi, da sta se s Trumpom zbližala v devetdesetih letih, ko sta se redno srečevala v newyorških in floridskih družabnih krogih. Opisuje več kot desetletje stikov, skupnih večerij, zabav in potovanj. Po njegovih besedah naj bi si bila v določenem obdobju zelo blizu. Ena od bolj odmevnih Epsteinovih trditev na posnetkih je, da naj bi se Trump s soprogo Melanio prvič zbližal prav na njegovem letalu. Epstein govori tudi o Trumpovem odnosu do žensk in o značaju, ki ga je po njegovem mnenju zaznamoval v zasebnih okoliščinah. Njegove izjave so neposredne, provokativne, vendar ostajajo osebno pričevanje posameznika, ki je bil že takrat predmet številnih polemik. Njegova verodostojnost je bila zaradi kazenskih postopkov in življenjskega sloga že dolgo pod vprašajem.

Trump je v preteklosti večkrat priznal, da je Epsteina poznal in da sta se družila, zlasti v devetdesetih letih. Javnosti je znana tudi njegova izjava iz leta 2002, v kateri je Epsteina opisal kot zabavnega človeka. Kasneje je poudaril, da sta se sprla in da z njim ni imel stikov že vrsto let pred njegovo aretacijo. Po njegovih navedbah naj bi do razhoda prišlo okoli leta 2004. Trump je dosledno zanikal kakršnokoli vpletenost v Epsteinova kazniva dejanja. Pomembno je tudi časovno ozadje nastanka posnetkov. Leta 2017 je bil Trump že predsednik Združenih držav Amerike, Epstein pa zasebnik, ki je kljub pretekli obsodbi ohranil določene stike v vplivnih krogih. Pogovori so tako nastali v politično občutljivem obdobju, ko je bila vsaka informacija o predsednikovih preteklih povezavah deležna povečane medijske pozornosti.

Donald TrumpJeffrey EpsteinMelania Trumpzvočni posnetki
