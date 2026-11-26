Primorska novinarka Eugenija Carl je sredi mestnega vrveža obstala pred novoletno smreko in prizor se je je tako globoko dotaknil, da je svoje ogorčenje takoj izlila na Facebook. Namesto prazničnega vzdušja je v okrašeni smreki videla le truplo sredi kamnitega trga, postavljanje drevesc pa je brez ovinkarjenja označila za brezobzirno nasilje.

V zapisu z dramatičnim naslovom »Naš blišč, njena smrt« je novinarka opisala, kako jo je prizor mogočne smreke v kovinskem stojalu na mokrem tlaku globoko pretresel. Zapisala je, da je bila smreka še pred nekaj dnevi živo bitje in dom pticam, zdaj pa je le mrtva dekoracija, na katero bodo ljudje obešali lučke in ji ploskali. Ob tem je ostro pobarala, kam smo kot družba zašli, če v imenu decembrskega leska vzamemo življenje stvaritvi, ki je rasla desetletja, vse zgolj za nekaj fotografij na družbenih omrežjih. »Tradicija? Ne! To je človeška ošabnost, napuh, brezobzirnost, zavita v svetleč praznični papir,« je bila ostra Carlova in dodala: »Drevo smo ubili, da bi slavili življenje. Če to ni sprevržena podoba družbe, kaj potem je!?« Svoj zapis je sklenila z odločnim protestom proti, kot pravi, brezumnemu nasilju nad naravo in »umorjenim« smrekam na trgih po svetu.

Od solz do očitkov o drami iz mestnega fotelja

S svojim »Grinčevskim« izlivom jeze je vzbudila nemalo pozornosti. Del spletne javnosti ji je prikimal, da tudi sami s težkim srcem gledajo posekana drevesa na mestnem asfaltu. »No, vsaj nisem edina, ki psihira zaradi smrek. Mene prav vse zaboli, ko to vidim,« je zapisala ena izmed komentatork, druga pa je dodala, da takšna lepotica sodi v gozd in bi mesto lahko okrasili drugače.

Marsikdo pa je ob njenem izlivu le zavil z očmi, češ da je šla krepko predaleč in zganja dramo brez pravega razloga. Opozorili so jo, da novoletne smreke prihajajo iz namenskih nasadov ali z vrtov občanov, kjer so prerasle hiše in postale nevarne. Ljudje s podeželja so ji zabrusili, naj ne pametuje iz mestnega fotelja, saj sami zaradi zaraščanja gozda redno čistijo travnike, nekateri pa so pikro pripomnili, da bi nastal še večji trušč, če bi na trg postavili plastično smreko, ki naravo obremeni precej bolj: »Za ekvivalentno veliko plastično smreko pa se izpusti toliko CO2 in škode okolju, kot da bi posekali 20 takih smrek,« je izpostavil nekdo.

Solze za drevo, za pečenko pa le dober tek?

Prašičke zakoljejo pri približno pol leta, čeprav bi v naravnih razmerah dočakali od 15 do 20 let. Simbolična fotografija. FOTO: Sebastien Bozon Afp

Ob vseh besedah o sočutju do narave pa marsikdo debelo pobulji ob prehranskih izbirah Carlove. Medtem ko ji je hudo za posekano smreko, ki nima ne možganov ne osrednjega živčnega sistema, na družbenih omrežjih brez kakršne koli zadrege objavlja fotografije z mesninami obloženih krožnikov. Če ji do srca seže podoba drevesa, ki nekaj tednov krasi mestni trg, je toliko bolj nenavadno, da je ne gane usoda živali, ki umrejo ne za nekaj tednov, temveč za nekaj minut užitka ob polnem krožniku.

Številke pri tem povedo svoje. V slovenskih klavnicah vsako leto konča več deset milijonov rejnih živali, med njimi na tisoče mladih prašičkov in teličkov. Slednje zakoljejo že pri nekaj mesecih starosti, prašičke pa pri približno pol leta, čeprav bi v naravnih razmerah oboji dočakali od 15 do 20 let.

Ob tem sodobna prehranska znanost že dolgo poudarja, da meso v razvitem svetu ni več nujno za preživetje ali zdravje, temveč ga večina ljudi uživa zgolj iz navade, tradicije in kulinaričnega užitka. To med drugim potrjuje tudi obsežno stališče ameriške Akademije za prehrano in dietetiko (AND), ki na podlagi številnih raziskav ugotavlja, da je dobro načrtovana rastlinska prehrana povsem zdrava, prehransko ustrezna in primerna za ljudi v vseh življenjskih obdobjih.