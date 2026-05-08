Eva Boto sredi noči izlila srce: »Bolečina ob smrti ljubljene osebe nikoli zares ne izgine«

Evo Boto smo Slovenci spoznali pred več kot desetletjem v oddaji Misija Evrovizija, kjer je kot mlado dekle zasijala s čudovitim glasom in držo prave zvezde. Od takrat je zrasla v eno najbolj prepoznavnih slovenskih pevk, ki zadnja leta ustvarja avtorsko glasbo ter z njo polni dvorane in srca poslušalcev. Korošica, ki s ponosom pove, od kod prihaja, se rada oglasi tudi v domačem dialektu, kar jo dela še bolj pristno in ljudem blizu. Tokrat pa se je svojim oboževalcem oglasila sredi noči in jim razgalila del svoje notranjosti. Na družbenem omrežju je priznala, da ni vedno najbolj prijazna do sebe in da se večkrat ujame v vprašanjih, ali je dovolj dobra, ali dela dovolj in ali si zasluži več prostora. »Včasih imam feeling, kot da nisem naredila niiič, kar bi za sabo pustilo sled,« je zapisala iskreno in brez olepševanja. A nato je prišel trenutek, ko se je med ustvarjanjem novih pesmi ustavila in si priznala, kako daleč je pravzaprav prišla. »Še dve leti nazaj nisi upala sama spisat niti ene besede za pesem, danes pišeš faking cel album,« si je rekla. Ob tem je poudarila, da rast ni vedno glasna, ampak se včasih zgodi tiho, med dvomi, strahovi in dnevi, ko se zdi, da stojiš na mestu. Prav v teh besedah se skriva Eva, kakršno imajo poslušalci radi, surova, iskrena in polna ljubezni do glasbe.

Ob ustvarjanju so tekle solze

Še posebej ganljivo pa je bilo njeno priznanje ob pesmi, za katero pravi, da bo verjetno njena najljubša in hkrati najtežja z albuma. »Prejokala sem skozi celo ustvarjanje,« je zapisala in razkrila, da je v pesem prelila bolečino, ki jo nosi zaradi smrti ljubljene osebe. Njene besede so zarezale naravnost v srce: »Bolečina ob smrti ljubljene osebe nikoli zares ne izgine, samo spremeni obliko.« Eva je dodala, da je hvaležna, ker se je njena bolečina lahko preslikala v pesem. To je priznanje, ki ga razume vsak, ki je kdaj izgubil nekoga, brez katerega svet nikoli več ni povsem enak. Pevka je ob tem zapisala tudi, da skozi pesmi poslušalcem daje sebe. »To me verjetno rešuje. In vi, ki me poslušate. Hvala,« je še sporočila svojim oboževalcem. Njena izpoved ni bila le napoved novega albuma, ampak tiha, boleča in hkrati lepa zahvala glasbi, ki jo drži pokonci. Eva Boto je znova pokazala, da za velikim glasom stoji tudi veliko srce.