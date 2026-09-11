Eva Boto v solzah: »Mene ste šokirali!«

Pevka Eva Boto kar ne more verjeti, kaj so ji pripravili oboževalci. S tresočim glasom in solzami v očeh razkrila, da so vstopnice za njen veliki koncert v Cankarjevem domu marca v samo nekaj urah skoraj pošle. Takšnega navala, priznava, ni pričakoval nihče.

»Kaj ste vi meni danes naredili, dragi moji,« je vidno ganjena začela Eva Boto, potem ko je ugotovila, kako hitro so oboževalci pograbili vstopnice za njen prihajajoči koncert. Prvi del vstopnic, ki je bil na voljo prek Entria, je bil razprodan v nekaj urah, medtem ko se vstopnice za drugi del prodajajo prek Cankarjevega doma in jih je le še par na voljo.

V manj kot dnevu je praktično razprodala koncert, ki bo šele marca, kar je za slovenskega izvajalca velik dosežek. »Na ta naval nismo bili pripravljeni niti en odstotek. Imeli smo spisek objav, kako bomo promovirali ta koncert, vi pa ste mi ga tako rekoč že razprodali. Nič mi ni jasno,« je povedala s cmokom v grlu.

Ni skrivala, kako močno jo je odziv presenetil. »Na to nisem bila pripravljena. Nihče od nas ni bil. Bila sem šokirana. Lahko vam rečem samo hvala.« Nato je še dodala: »Tako sem šokirana, da mi nič ni jasno. Tole danes ... mene ste sezuli, šokirali.«

Koncert je razprodala mesece vnaprej. FOTO: Voranc Vogel, Delo

Ganjenosti pa s tem še ni bilo konec. Kmalu zatem je objavila še en čustven zapis in razkrila, zakaj ji uspeh koncerta pomeni toliko več kot le dobro prodajo vstopnic. Ko je namreč prvič na glas povedala, da si želi pripraviti koncert v Cankarjevem domu, so jo nekateri vprašali, ali misli Linhartovo dvorano. Ne. Eva si je zaželela Gallusove dvorane. »In potem: 'Uuu, Gallusova je pa kar zalogaj. To boš težko prodala,'« se je spomnila odzivov, ki so ji ostali v glavi. Prav takšne pripombe so po njenih besedah v njej zasejale tudi nekaj dvoma. »Roko na srce, ta koncert ni majhen korak zame.«

A strahu se je kljub temu odločila upreti. Priznala je, da se pomembnih stvari pogosto loti prestrašena, vendar z mislijo: »Gremo v temo. Gremo riskirat.« In prav ta odločitev se ji je zdaj očitno obrestovala.

Eva je svojim sledilcem sporočila še, da jo je odziv občinstva spomnil, zakaj je včasih vredno utišati glasove dvoma, tudi tiste v lastni glavi. »Danes ste vi živi dokaz, da se da utišati vse te 'Tatjance'. Da se pač res da. Če poskusiš. Če riskiraš. Tudi če te je strah,« je dejala s tresočim glasom.

Koncert je še več mesecev stran, Eva Boto pa je že zdaj dobila odgovor, ki ga očitno ni pričakovala niti v najbolj optimističnem scenariju. Občinstvo ji je povedalo svoje, da jo radi poslušajo.