Eva Boto zlorabil spletni prevarant: sledilka ostala brez denarja in nastopa (FOTO)

Slovenska pevka Eva Boto je svoje sledilce opozorila na nevarno spletno prevaro, v katero so se ujeli ljudje, ki so verjeli, da se dogovarjajo za njen nastop. Ena od sledilk naj bi jo želela rezervirati za poroko, saj je hotela z njenim petjem presenetiti brata na njegov poseben dan. Prek domnevnega spletnega profila se je dogovorila za nastop in nakazala 150 evrov. Nato pa je sledil hladen tuš. Izkazalo se je, da za profilom ni stala Eva Boto, ampak spletni prevaranti. Sledilka je tako ostala brez denarja, brez rezervacije in brez presenečenja, ki si ga je tako lepo zamislila. Pevka je ob tem jasno opozorila, da takšne prevare niso nič novega, so pa še vedno izjemno boleče za tiste, ki jim nasedejo. »Spletne prevare so vedno obstajale in vedno bodo, zato bodite previdni in raje dvakrat preverite, če gre za pravi profil,« je sporočila.

Eva Boto je ob opozorilu delila tudi svoja uradna profila, ki sta overjena z modro kljukico. S tem je sledilcem pokazala, kje jo lahko zares najdejo in kako naj prepoznajo njeno pravo spletno prisotnost. V svetu, kjer lahko lažni profili nastanejo v nekaj minutah, je previdnost nujna. Še posebej takrat, ko gre za denar, nastope in osebne dogovore. Primer sledilke, ki je želela pripraviti lepo presenečenje na poroki, se je tako končal grenko. Namesto ganljivega trenutka z znano pevko je ostala zgodba o prevari in izgubljenih 150 evrih. Eva zato ljudi poziva, naj pred nakazili vedno preverijo, komu pišejo in ali je profil res pristen. Ena napačna odločitev na spletu je lahko dovolj, da veselje v trenutku zamenja razočaranje.