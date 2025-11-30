Eva Irgl pokazala veliko ljubezen, tako ga je božala (VIDEO in FOTO)

Eva Irgl je v zadnjem času politično zelo dejavna, čeprav formalno ostaja nepovezana poslanka, saj nova poslanska skupina Demokrati, pri kateri je aktivna, še ni uradno registrirana. Po izstopu iz Slovenske demokratske stranke konec leta 2024 je prevzela vlogo podpredsednice stranke Demokrati, kjer aktivno sodeluje pri oblikovanju političnega programa, osredotočenega na boj proti korupciji, reformo zdravstva in davčno razbremenitev. Hkrati se posveča nadzoru javnih financ; oktobra 2025 je vložila zahtevo za sklic nujne seje komisije za nadzor javnih financ, pri čemer je opozorila na domnevne nepravilnosti pri delovanju službe za varovanje predsednika vlade, kar po njenem mnenju kaže na nespoštovanje pravne države. S tem si gradi identiteto poslanke, ki zagovarja transparentnost in odgovornost oblasti, hkrati pa želi predstavljati del političnega »tretjega stebra«, ki presega obstoječo polarizacijo in stremi k sodelovanju ter konsenzu.

Poleg političnega dela pa Irglova ohranja tudi svojo osebno strast – ljubezen do konj. Nedavno je obiskala Kobilarno Lipica, kjer je s sledilci delila fotografije in spomine z otroštva, ko je skupaj s sestro dvojčico in očetom večkrat občudovala lipicance. S tem je pokazala svojo bolj osebno plat, ki združuje ljubezen do naravne in kulturne dediščine, ter spomnila, da za politiko vedno stoji tudi človek s svojimi vrednotami in strastmi.

»Med lipicanci, za dušo in srce, v okolju, kjer se srečata kulturna in naravna dediščina. Ps. Na zadnji fotografiji sem skupaj s sestro dvojčico in očetom,« je zapisala ob fotografijah in videu. Njena objava je požela veliko všečkov, prvi je padel s strani Anžeta Logarja.

