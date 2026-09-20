Eva Moškon preživela hudo nesrečo (FOTO)

GROZNO

Ob prvi obletnici se spominja najtežjih trenutkov in ljudi, ki so ji pomagali pri okrevanju.

Pevka Eva Moškon, ki je nekoč pela tudi z Janom Plestenjakom, se je ob prvi obletnici hude prometne nesreče oglasila z zelo osebnim zapisom. Pred skoraj letom dni je stala pri rdeči luči, ko se je nekdo silovito zaletel vanjo od zadaj. Danes pravi, da je navzven videti, kot da se ji kaj takega sploh ni zgodilo, a leto okrevanja je pustilo močan pečat. Na svoji glasbeni poti si je oder delila tudi z Janom Plestenjakom. FOTO: MEDIASPEED.NET »Pet dni pred prvo obletnico mojega ponovnega rojstva sem videti, kakor da lani nisem bila udeležena v prometni nesreči,« je zapisala ob posnetku. Dodala ...