Eva Moškon se po hudi nesreči vrača med ljudi

Po mesecih bolečine, negotovosti in napornega okrevanja se za Evo Moškon končno odpira svetlejše poglavje. Pevka, ki jo slovenska javnost še danes močno povezuje z uspešnico Iz pekla do raja, je svojim sledilcem sporočila, da zaključuje bolniški stalež in se vrača na delo, v vsakdan in med ljudi. Najbolj jo vleče tja, kjer se počuti doma, v Pionirski dom, ki mu sama pravi kar »drugi dom« in kjer poučuje petje.

Eva se je na srečo izmazala iz strašnega položaja. FOTO: Facebook

Huda prometna nesreča, ki jo je doživela septembra lani, jo je globoko zaznamovala. Okrevanje je bilo dolgo in zahtevno, a ji je, kot je mogoče začutiti tudi iz njenih zapisov, prineslo drugačen pogled na življenje. Danes zato znova opozarja na nevarnost uporabe mobilnih telefonov med vožnjo, med najtežjimi trenutki pa je, kot pravi, spoznala tudi izjemno moč človeške dobrote, podpore in toplih besed. Prav zato njena vrnitev ne pomeni le konca bolniškega dopusta, ampak tudi lep korak nazaj v življenje. Tudi v našem uredništvu ji želimo vse dobro.