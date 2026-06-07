Evrovizijska vročica se je z Dunaja preselila v Celje

Po zaključku letošnje Pesmi Evrovizije se je evrovizijsko dogajanje v Celju nadaljevalo. V Mladinskem centru Celje so se na dogodku Evrovizijsko srce bije za Celje, ki je potekal pod pokroviteljstvom Mestne občine Celje, zbrali ljubitelji največjega evropskega glasbenega tekmovanja.

Osrednji del srečanja je bil namenjen analizi letošnje evrovizijske sezone, rezultatov tekmovanja ter razpravi o favoritih, presenečenjih in glasovanju strokovnih žirij ter občinstva. Poseben vpogled v dogajanje so ponudili tudi obiskovalci letošnje Evrovizije na Dunaju, ki so predstavili svoje izkušnje iz dvorane in spremljevalnih dogodkov. »Takšne izkušnje potrjujejo, da Pesem Evrovizije že dolgo ni le televizijski dogodek, temveč pomemben kulturni fenomen, ki povezuje ljudi iz različnih držav,« je poudaril predsednik Kluba ljubiteljev evrovizijske popevke OGAE Slovenija Jan Vehar. Dogajanje je popestril evrovizijski kviz, udeleženci pa so glasovali tudi o tem, katero mesto bo po njihovem mnenju gostilo prihodnjo izvedbo tekmovanja. Dogodek je letos privabil tudi goste iz Portugalske, Italije, Avstrije in Nemčije.