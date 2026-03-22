Filmski prihod Urške Klakočar Zupančič in Bora Zuljana: Bor povedal, kaj nosi doma (VIDEO)

Bor Zuljan in Urška Klakočar Zupančič sta partnerja, ki se podpirata v osebnem življenju. Njuna zveza temelji na medsebojnem spoštovanju in podpori, kar je ključnega pomena za njuno osebno in profesionalno harmonijo. Za našo ekipo je Bor spregovoril o njunem odnosu in podpori, ki si jo nudita tudi na volilni dan. Bor poudarja, da je Urška zanj velika opora, kar mu omogoča, da se osredotoča na svojo glasbeno ustvarjalnost. Prav tako pa je on velik vir podpore za Urško, kar njuno partnerstvo le še okrepi.

Ko sta uradno postala par, se je Bor odločil distancirati od videoprodukcije, povezane z Urško. Ta odločitev je bila sprejeta z namenom, da bi se izognila morebitnim obtožbam korupcije ali nepotizma. Bor je pojasnil, da želi biti pošten in diskreten, zato se je zavestno umaknil iz vseh projektov, ki bi lahko bili povezani z Urško. Tako je poskrbel, da so vsi njeni medijski nastopi in produkcije ločeni od njegovega dela, kar ohranja njuno profesionalno integriteto.

Poleti bosa, pozimi v copatih

Urška Klakočar Zupančič je opisana kot preprosta in srčna oseba, ki uživa v glasbi. Kljub temu, da je v medijih pogosto videna v rdečih salonarjih, kar je postalo njen prepoznaven imidž, je doma povsem preprosta in nosi udobna oblačila. Bor je poudaril, da je Urška zelo ljudska in domača, kar se odraža tudi v njunem skupnem življenju. Rdeči salonarji so postali simbol močne ženske, ki se ne boji pokazati svoje enakovrednosti v svetu, polnem starih stereotipov. Doma pa Urška, tako kot večina Slovencev, nosi udobna oblačila in copate. Poleti je bosa, pozimi pa v copatih, kar kaže na njeno preprostost in pristnost. Bor in Urška tako živita preprosto življenje, ki je v nasprotju z njuno javno podobo, a ravno to jima omogoča, da ohranjata svojo pristnost in se osredotočata na tisto, kar jima je resnično pomembno – medsebojno podporo in ljubezen do glasbe.