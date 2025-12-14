  • Delo d.o.o.
OSTAL JE SAM

Josip (Ljubezen po domače) s stavkom šokiral gledalce in razkril njegov pravi pogled na ženske

Katica je pred kamerami povedala naravnost, brez ovinkarjenja: v zadnjem času je čutila, da se je Josip oddaljil ...
Josip Antolić v pogovoru s Katico Šermek. FOTO: Voyo/zaslonska Slika
Josip Antolić v pogovoru s Katico Šermek. FOTO: Voyo/zaslonska Slika
N. P.
 14. 12. 2025 | 18:25
 14. 12. 2025 | 19:12
2:25
A+A-

Zaključna oddaja Ljubezni po domače ni postregla samo z romantičnimi epilogi in solzami. Pri nekaterih se je zgodba končala tiho, pri drugih pa z besedami, ki tudi dan kasneje odmevajo. Med tistimi, ki so v finalu najbolj presenetili, je 75-letni Josip Antolić iz Krškega. Ko je postalo jasno, da s Katico Šermek ne bosta nadaljevala, je izrekel stavek, ki ga gledalci težko preslišijo.

Ko se ohladi, se ohladi

Katica je pred kamerami povedala naravnost, brez ovinkarjenja: v zadnjem času je čutila, da se je Josip oddaljil, postal hladnejši, in zato skupne poti ne vidi več. Ni iskala krivca in ni zganjala drame – delovala je predvsem odločena, da ne bo vztrajala tam, kjer ni več prave povezanosti.

Josip Antolič FOTO: Pop Tv
Josip Antolič FOTO: Pop Tv

Toda na drugi strani je bilo razpoloženje precej drugačno. Razočaranje je pri Josipu hitro prišlo na plano. Namesto racionalnega »škoda, pa srečno«, je izrekel nekaj, kar se marsikomu zdi nadvse neprimerno. Pred kamerami je dejal: »Jaz rabim eno, da bo prišla k meni, da me bo rihtala. Pa da bo dobila za mano penzijon pa marsikaj še,« je izustil. Ko je doumel, da Katice ne bo ob njem, so očitno popustile zavore in 75-letnik je razkril, kako v resnici vidi odnos med seboj in potencialno partnerico. 

V finalu je tako postalo jasno: pri nekaterih se iskrica prižge, pri drugih pa se vse konča, še preden se zares začne.

Kot smo poročali že včeraj, je zadnja oddaja prinesla tudi čisto drugačne prizore. Dejan Ponikvar in Patricija Salobir sta letos postala par, oba pa sta pred kamerami priznala, da sta čustveno globoko vpletena – Patriciji so se ob nekaterih izsekih orosile oči, Dejan pa je odkrito povedal, da si ni nikoli mislil, da se mu bo v šovu zgodilo kaj takega.

Pri Mirku Kocjančiču in Nataši Masten pa vrata niso bila dokončno zaprta: govorila sta o tem, da sta »na pravi poti« in da zdaj šele prihaja čas, ko lahko vse preverita brez kamer. Mirka so skupni trenutki celo ganili do solz.

Josip AntolićKatica Šermekljubezentelevizijašovresničnostni šovfinaleodnosiLjubezen po domače
