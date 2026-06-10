Finalist talentov Marko Stanković postal očka! Rodila se je Nastja (FOTO)

Pevec Marko Stanković, ki ga je slovenska publika spoznala kot energičnega finalista priljubljenega šova Slovenija ima talent, je doživel enega najlepših trenutkov v življenju – postal je očka! Z ženo Hristino sta se pred kratkim razveselila rojstva svojega prvega otroka, s čimer se je njuna družina razširila in napolnila z neizmerno srečo ter toplino. »Dragi prijatelji, rodila se je Nastja,« je Marko zapisal na družbenih omrežjih in z novico razveselil številne sledilce. Deklica se je rodila v ponedeljek, 8. junija. Stanković je že pred tem v medijih delil, da si že dolgo želi postati oče ter da ga ta vloga navdaja z novim občutkom odgovornosti in brezpogojne ljubezni.

Marko, ki je svojo glasbeno pot postavil prav s Talentom in je kasneje navduševal publiko tudi s svojimi avtorskimi skladbami, je v svojem značilnem čustvenem slogu že večkrat poudaril, kako pomembna je zanj družina in ljubezen, ki jo nosi v pesmih. Po uspehu šova je nadaljeval svojo glasbeno kariero in občinstvu predstavil več projektov, ki odražajo njegov širok vokalni razpon in občutljivo pripovedovanje čustev skozi melodije. Ta čudovita osebna prelomnica je nova inspiracija za njegove prihodnje glasbene korake in potrjuje, da je življenje za tega nadarjenega pevca polno čarobnih trenutkov, ki jih deli z oboževalci.