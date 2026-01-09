  • Delo d.o.o.
PLIŠASTA POZORNOST

FOTO: Kdo je Tanji iz Poroke na prvi pogled poslal plišastega samojeda, medtem ko je bil Gašper pri bivši?

Se še spomnite, kako se je začel spor med Tanjo in Gašperjem iz Poroke na prvi pogled? Vas zanima, kako se je končal?
Tanja Hauptman, Poroka na prvi pogled. Čeprav si že dolgo iskreno želi ljubezni, njenih visokih standardov doslej še ni uspel doseči nihče, ki bi ji resnično ustrezal. FOTO: Planet Tv
G. P.
 9. 1. 2026 | 08:20
 9. 1. 2026 | 09:51
2:29
A+A-

Za dramo, ki se je odvila med snemanjem šova Poroka na prvi pogled, sta bila v veliki meri zaslužna Tanja Hauptman in njen ženin Gašper. Kot vam je zagotovo že znano, so se prvi sumljivi problemi začeli po nenavadnem Gašperjevem izginotju, po katerem so se oglasile vse bolj glasne špekulacije, da se v resnici dobiva z bivšo. 

A Gašper je Tanjine sume odločno zanikal s kopico laži ter ji poskusil vzbuditi celo malo slabe vesti s tem, da naj bi za cel dan brez pojasnila izginil, ker ji je želel najti in kupiti plišastega psička pasme samojed. Namen naj bi bil, da ji olajša prebolevanje izgube ljubega psička, ki jo je prizadela tik pred šovom ter za katerim je odprto močno žalovala. Tanja bi mu čudno obnašanje takrat še odpustila, če bi igračo nato dejansko prinesel. A je seveda ni.

Stvari med njima so se kasneje še bolj zakomplicirale in izkazalo se je, da so bili Tanjini sumi o drugi ženski že vse od začetka zelo verjetno upravičeni, iskanje plišastega samojeda pa je ostalo ironični simbol njunega neodkritega odnosa prav do konca. Hec je bil, da kužka res ne bi smelo biti tako težko najti, sokandidati v Poroki so namreč igračo, ki naj bi jo Gašper iskal cel dan in nikjer našel, takoj našli na Amazonu za nekaj evrov. Po koncu eksperimenta je Tanja situacijo večkrat uporabila kot simbol provokativne šale prek socialnih omrežij ter Gašperju sporočila, da ji kužka lahko pošlje na domači naslov, ko ga bo »enkrat vendarle našel«.

Kužka je vendarle prejela. FOTO: Zajem Zaslona, Omrežje Instagram
Kužka je vendarle prejela. FOTO: Zajem Zaslona, Omrežje Instagram

Kužka je prejela, a ne od Gašperja

Te dni je Tanja na omrežju Instagram objavila, da je igračko po pošti dejansko prejela – a ne od nekdanjega moža. Darilo ji je poslala gledalka, ki je sicer želela ostati neimenovana. Tanja je bila nad gesto iskreno ganjena, pravi, da ji je vrnila vero v ljudi. Pozornost v obliki mehkega štirinožnega prijatelja je bila sicer deležna že večkrat, med drugim ji je svojega ob obisku na Planet TV namenil Jure Godler – a ni bil obljubljeni samojed, ampak druga pasma. Sedaj pa je vendarle prišla. Tako Tanji kot Gašperju privoščimo veliko sreče, predvsem pa več iskrenosti.

