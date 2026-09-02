Fotografija staršev na poročni dan: tako je bil videti svet, preden se je rodil Borut Pahor (FOTO)

Nekatere fotografije niso dragocene zato, ker bi bile popolne, ampak zato, ker v sebi nosijo zgodbo. Zgodbo ljudi, časa in življenja, ki ga danes ni več. Prav takšna je tudi fotografija, ki jo je na družbenem omrežju Instagram objavil nekdanji predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Na njej sta njegova mama in oče, ujeta v trenutku, ko sta stopila na skupno življenjsko pot. Fotografija je do Pahorja prišla po zanimivem naključju. Kot je zapisal, mu jo je poslal gospod Jan, ki jo je pred kratkim našel med fotografijami svojih starih staršev. In njegova stara starša sta prav tako na fotografiji. Tako je po več kot šestih desetletjih posnetek ponovno našel pot do Pahorjeve družine.

Pahor je ob fotografiji razkril tudi čas in kraj pomembnega družinskega dogodka. Njegova starša sta se poročila v Braniku decembra 1960. Takrat seveda nihče ni mogel vedeti, kakšno življenjsko pot bo nekoč ubral njun otrok. Skoraj tri leta pozneje, 2. novembra 1963, se je v Postojni rodil njun sin Borut.

Od družinske fotografije do predsedniške palače

Danes je Borut Pahor eno najbolj prepoznavnih imen slovenske politike. Preden je postal predsednik republike, je opravljal številne pomembne politične funkcije in bil desetletja eden vidnejših obrazov slovenskega političnega prostora. Bil je poslanec v državnem zboru, evropski poslanec, predsednik Državnega zbora, predsednik vlade in nato predsednik Republike Slovenije. Njegova politična pot ga je tako pripeljala do najvišjih državnih funkcij. Toda fotografija, ki jo je zdaj delil s svojimi sledilci, pokaže povsem drugačen obraz njegove zgodbe. Pred politiko, pred parlamentom, predsedniško palačo, državnimi obiski in številnimi javnimi nastopi je bil preprosto otrok svojih staršev.

Posebnost fotografije je tudi njena pot. Fotografija tako ne predstavlja le spomina na poročni dan Pahorjevih staršev, temveč tudi redko podobo iz časa pred rojstvom nekdanjega predsednika.