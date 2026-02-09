Fotografija za v zgodovino: poglejte, h komu vse se je stisnila Tina Maze (FOTO)

Pred 12 leti je splet sesula fotografija s podelitve oskarjev, na katero so se nagnetli vse največji filmski zvezdniki tistega časa. Sebek je posnel Bradley Cooper, v objektiv pa je med drugim ujel še Ellen DeGeneres, Angelino Jolie, Jennifer Lawrence, Brada Pitta, Julio Roberts, Kevina Spaceyja in Meryl Streep. Ko je fotografija zaokrožila po družabnih omrežjih, je povzročila pravo evforijo, toliko zvezdnikov na kupu pač redko vidimo. Podobno fotografijo, na kateri so zbrane legende slovenskega športa, pa je zdaj delil ena naših najboljših smučark vseh časov Tina Maze. Posnetek je nastal v slovenski hiši v Cortini d'Ampezzo, na njem pa Črnjanki družbo delajo še mož in njen nekdanji trener Andrea Massi, pripadnik zlate dobe slovenskega smučanja Jure Košir, njegov dobri prijatelj in eden najboljših smučarjev vseh časov Alberto Tomba ter kolesar in nekdanji smučarski skakalec Primož Roglič. »Ok!« je vse, kar je Tina zapisala ob posnetku, prav veliko besed pa takšna legendarna zasedba niti ne potrebuje.

Alberto Tomba, nekoč je bil zaradi svojega eksplozivnega smučanja znan kot »Tomba La Bomba«, je na otvoritvi letošnjih zimskih olimpijskih iger prižgal olimpijski ogenj, je pa tudi velik promotor olimpijskih iger, ki letos potekajo v njegovi domači Italiji. Čeprav sta bila v devetdesetih letih prejšnjega stoletja prav s Koširjem ena največjih tekmecev, pa sta stkala tudi trdno prijateljstvo, ki je bilo močnejše od tekmovalnosti in je vzdržalo vse do danes. Roglič se je našim športnikom in navijačem pridružil prepozno, da bi si v živo ogledal fenomenalni nastop naše šampionke Nike Prevc, ki je Sloveniji priborila prvo letošnjo olimpijsko medaljo, se je pa udeležil nedeljske zabave v slovenski hiši. Ob tem je seveda pokomentiral tudi sobotni uspeh rojakinje: »Nika Prevc je zmagovalka, čeprav ni zmagala. Pokazala je, iz kakšnega testa je, čeprav je jokala od žalosti takoj po tekmi. Izvrstno je nastopila, lahko je ponosna na to kolajn in uživa naprej. Toda če si kot športnik zadovoljen z drugim mestom, potem nikoli ne zmagaš.«

Sam je s smučarskih skokov na kolesarstvo presedlal pred 14 leti, še vedno pa se sprašuje, kako bi bilo, če tega ne bi storil. »V mladosti sem sanjal o zimskih olimpijskih igrah, a sem na poletnih prišel do zlata. Lepo je bilo to. Vsak športnik si tega želi, čeprav so le redki olimpijski zmagovalci. Potem pa to doživiš in uživaš v pozitivnih čustvih. Šport sicer postreže z njimi, pa tudi z negativnimi.«je še dodal Roglič.