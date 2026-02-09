  • Delo d.o.o.
SAMI ZVEZDNIKI

Fotografija za v zgodovino: poglejte, h komu vse se je stisnila Tina Maze (FOTO)

Posnetek je nastal v slovenski hiši v Cortini d'Ampezzo.
Tina Maze ima z olimpijskih iger dve zlati in dve srebrni medalji. FOTO: Matej Družnik
Tina Maze ima z olimpijskih iger dve zlati in dve srebrni medalji. FOTO: Matej Družnik
B. K. P.
 9. 2. 2026 | 17:58
2:48
A+A-

Pred 12 leti je splet sesula fotografija s podelitve oskarjev, na katero so se nagnetli vse največji filmski zvezdniki tistega časa. Sebek je posnel Bradley Cooper, v objektiv pa je med drugim ujel še Ellen DeGeneresAngelino JolieJennifer LawrenceBrada PittaJulio RobertsKevina Spaceyja in Meryl Streep. Ko je fotografija zaokrožila po družabnih omrežjih, je povzročila pravo evforijo, toliko zvezdnikov na kupu pač redko vidimo. Podobno fotografijo, na kateri so zbrane legende slovenskega športa, pa je zdaj delil ena naših najboljših smučark vseh časov Tina Maze. Posnetek je nastal v slovenski hiši v Cortini d'Ampezzo, na njem pa Črnjanki družbo delajo še mož in njen nekdanji trener Andrea Massi, pripadnik zlate dobe slovenskega smučanja Jure Košir, njegov dobri prijatelj in eden najboljših smučarjev vseh časov Alberto Tomba ter kolesar in nekdanji smučarski skakalec Primož Roglič. »Ok!« je vse, kar je Tina zapisala ob posnetku, prav veliko besed pa takšna legendarna zasedba niti ne potrebuje. 

Alberto Tomba, nekoč je bil zaradi svojega eksplozivnega smučanja znan kot »Tomba La Bomba«, je na otvoritvi letošnjih zimskih olimpijskih iger prižgal olimpijski ogenj, je pa tudi velik promotor olimpijskih iger, ki letos potekajo v njegovi domači Italiji. Čeprav sta bila v devetdesetih letih prejšnjega stoletja prav s Koširjem ena največjih tekmecev, pa sta stkala tudi trdno prijateljstvo, ki je bilo močnejše od tekmovalnosti in je vzdržalo vse do danes. Roglič se je našim športnikom in navijačem pridružil prepozno, da bi si v živo ogledal fenomenalni nastop naše šampionke Nike Prevc, ki je Sloveniji priborila prvo letošnjo olimpijsko medaljo, se je pa udeležil nedeljske zabave v slovenski hiši. Ob tem je seveda pokomentiral tudi sobotni uspeh rojakinje: »Nika Prevc je zmagovalka, čeprav ni zmagala. Pokazala je, iz kakšnega testa je, čeprav je jokala od žalosti takoj po tekmi. Izvrstno je nastopila, lahko je ponosna na to kolajn in uživa naprej. Toda če si kot športnik zadovoljen z drugim mestom, potem nikoli ne zmagaš.«

Sam je s smučarskih skokov na kolesarstvo presedlal pred 14 leti, še vedno pa se sprašuje, kako bi bilo, če tega ne bi storil. »V mladosti sem sanjal o zimskih olimpijskih igrah, a sem na poletnih prišel do zlata. Lepo je bilo to. Vsak športnik si tega želi, čeprav so le redki olimpijski zmagovalci. Potem pa to doživiš in uživaš v pozitivnih čustvih. Šport sicer postreže z njimi, pa tudi z negativnimi.«je še dodal Roglič. 

Šampioni na kupu FOTO: Zaslonski Posnetek
Šampioni na kupu FOTO: Zaslonski Posnetek

olimpijske igre Milano Cortina 2026 Tina Maze Jure Košir Andrea Massi Primož Roglič Alberto Tomba
19:25
Novice  |  Kronika  |  Doma
MISIJA NI USPELA

To je Robert, ki je pogrešan že 7 let, niti detektiv ga ni našel (FOTO)

Robert Nučič je na seznamu pogrešanih od julija 2019. Družina vložila predlog, da ga razglasijo za mrtvega.
Boštjan Celec 9. 2. 2026 | 19:25
19:00
Bulvar  |  Šokkast
PODKAST SLOVENSKIH NOVIC

Blaž Švab v ŠOKkastu: Pri trinajstih so jih odrasli silili v alkohol (VIDEO)

Blaž Švab je eden od članov skupine Modrijani, ki se s polno paro pripravljajo na enega največjih projektov v karieri. Dvojne Stožice z neverjetnim številom nastopajočih, impozantno kuliso in glasbenimi presenečenji.
9. 2. 2026 | 19:00
18:10
Novice  |  Slovenija
CENE GORIV

Na črpalko še pred polnočjo? Preverite nove cene bencina in dizla

Vladi ni posegala v trošarine.
9. 2. 2026 | 18:10
18:02
Novice  |  Slovenija
ZAVAJUJOČA PROMETNA SIGNALIZACIJA

Ali lahko prekršek pade, če so prometni znaki napačno postavljeni? Imamo odgovor odvetnika

Odvetnik Matjaž Grebenc opozarja, da lahko neustrezno postavljena prometna signalizacija zavede voznike, a se kazen lahko izpodbija le z zahtevo za sodno varstvo.
Nina Čakarić 9. 2. 2026 | 18:02
18:00
Novice  |  Nedeljske novice
HIŠNI LJUBLJENČKI

Za nekatere veselje, za druge stres

Pred odločitvijo za hišnega ljubljenčka se poučimo, ali je žival, ki si jo želimo, raje sama ali v družbi. To vpliva na kakovost njenega življenja.
Ajda Janovsky 9. 2. 2026 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: idealen čas za širjenje obzorij

V jutranjih urah bo Luna tvorila kvadrat z Venero, kar lahko povzroči napetosti v odnosih.
9. 2. 2026 | 18:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Izlet
VELNES

Pozabite na smuči: to je evropska zimska destinacija, o kateri vsi govorijo

Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
Promo Slovenske novice 4. 2. 2026 | 13:07
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Slovenske novice 9. 2. 2026 | 09:03
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
MEDICINA

Od strahu do upanja: osebna izpoved onkologinje o tem, kako rak spreminja življenje

»Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
Promo Slovenske novice 4. 2. 2026 | 12:27
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Nevidna plast vsake slovenske ceste

Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
3. 2. 2026 | 11:21
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VELNES

Pozabite na smuči: to je evropska zimska destinacija, o kateri vsi govorijo

Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 13:07
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Slovenske novice9. 2. 2026 | 09:03
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
MEDICINA

Od strahu do upanja: osebna izpoved onkologinje o tem, kako rak spreminja življenje

»Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 12:27
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Nevidna plast vsake slovenske ceste

Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
3. 2. 2026 | 11:21
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
FIZIOTERAPIJA

Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
Promo Slovenske novice 6. 2. 2026 | 12:48
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
HUJŠANJE

Lačni ali samo željni hrane? Zakaj hujšanje pogosto ne uspe

Začetek leta je obdobje velikih odločitev, dobrih namenov in odločitev o bolj zdravem življenjskem slogu. Kako veste, ali vas žene resnična lakota ali gre samo za »lačne oči«, in kako to znanje uporabiti, da bo hujšanje lažje?
Promo Slovenske novice 5. 2. 2026 | 10:14
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice 29. 1. 2026 | 09:49
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIOPTRIJA

Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
2. 2. 2026 | 14:16
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTROZA

Ali težko vstanete s stola?

Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
3. 2. 2026 | 08:15
