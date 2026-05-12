Franc sabotiral in žalil Juša, je za njegovo vse bolj grdo obnašanje zaslužna Urška?

Vse skupaj se je začelo med pripravo kuharskega izziva, kjer so morali tekmovalci sodelovati v parih. Produkcija je pare pomešala s pomočjo Tima in Tilna, zmagovalcema prejšnjih sezon, ki sta nalašč poparčkala tiste, ki se najslabše ujamejo. Med drugim sta morala stopiti skupaj izkušeni Franc in nevedni Juš, kar je iz smeri Franca hitro nakazalo, da sodelovanje ne bo najbolj enostavno. Kljub Juševi ponižnosti in zanimanju za novo znanje, ga Franc ne samo ni jemal resno, ampak ga je med nalogo celo poniževal. Čeprav je Juš opozarjal, da se ocvirki žgejo, ga je Franc gladko odpravil, da nima pojma.

Dogajanje seveda ni bilo naključno. Franc in dvojčka sta pred nalogo oblikovala jasen načrt, kako poskrbeti, da Juš ne bo imel možnosti za imuniteto. Franc in Juš naj bi krompir nalašč zažgala, Igor in Žan pa presolila. To bi pomenilo, da zmagata Jan in Pia, Juš pa bo naslednje žrtveno jagnje. Juš je med dogajanjem zaslutil, da se obeta nekaj nepoštenega, predvsem ko je videl, da Franc nalašč žge jed. Ko je Franca ponovno opozoril, mu je ta zabrusil: »Mešaj pa tiho bodi.«

A kljub vsemu se taktizerjem ni izšlo povsem po načrtih. Plan Tima in Tilna je sicer padel, a tudi Jan ni zmagal. Igor, ki je po poklicu kuhar, je namreč nehote pomagal Žanu pripraviti najokusnejši krompir, čeprav je bil plan, da ga presolita.

Ne gre pozabiti, da sta si bila Urška in Franc izjemno blizu. FOTO: zajem zaslona, Pop Tv

Zakaj Franc tako vneto brani dvojčka?

Ob tem se je Juš marsikomu zasmilil, Franc pa je med gledalci vedno bolj osovražen. Marsikomu ne gre v glavo, zakaj bi se Franc pečal z Janom in Žanom, predvsem na račun bolj prijetnih tekmovalcev, kot je recimo ravno mladi Juš. Vse glasnejše so govorice, da Franc pravzaprav ne želi braniti Žana - želi le, da zmaga, da bi s tem zagotovil denar takrat še noseči Urški. Glede na to, kak oblizu sta si bila, je to verjetno ena izmed bolj smiselnih razlag dogajanja.