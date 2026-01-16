Franko Bajc spet šokiral: poglejte, kaj je počel v ledeno mrzli Jasni (FOTO)

Priljubljeni slovenski vplivnež in ekstremni športnik Franko Bajc je znan po tem, da ga fizični izzivi ne ustavijo. A tokrat smo vseeno debelo gledali: v objavi se je brez kančka oklevanja sprehodil v ledeno mrzlo jezero Jasno in tam delal sklece, kot da je v fitnes studiu in ne na temperaturi pod ničlo. Brez neoprena, zgoraj brez, spodaj v kopalkah in bos. Kot bi se telo preprosto odločilo, da mraza ne bo upoštevalo.

Franko Bajc je v Jasni naredil več sklec. FOTO: Zaslonski osnetek, FaturaDDB

Franko Bajc, »iskalec novih izzivov in ekstremnih doživetij«, pravi, da je »vsako doživetje preizkus samega sebe in hkrati tudi priložnost za spoznavanje novih, neverjetnih ljudi in njihovih poklicev.«

Tako se je pred časom preizkusil v enem najbolj brutalnih preizkusov pri nas – na petdneven usposabljanju Specialne enote slovenske policije. V dokumentarnem filmu Pot panterjev,se je za nekaj dni pridružil pripravnikom in preveril, ali bi sploh zmogel postati eden izmed njih.Film spremlja, kako se Bajc sooča z napornimi vajami, izčrpanostjo in pritiskom, ki ga doživljajo kandidati v okviru 8-mesečnega usposabljanja (v nekaterih opisih se pojavlja podatek o štirih dneh, drugje o petih).

Kot ekstremist, ki rad preživlja čas v naravi ne glede na vremenske razmere, je vajen napornih aktivnosti, a tisto, kar ga vsakokrat čaka, od njega zahteva novo raven vzdržljivosti.