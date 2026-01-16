  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
EKSTREMNI PODVIG

Franko Bajc spet šokiral: poglejte, kaj je počel v ledeno mrzli Jasni (FOTO)

Priljubljeni slovenski vplivnež in ekstremni športnik Franko Bajc je znan po tem, da ga fizični izzivi ne ustavijo.
Snemali so reklamo za nov telefon in pri tem pokazali, kako vzdržljivo je njihovo telo. FOTO: Zaslonski posnetek, Instagram FaturaDDB
Snemali so reklamo za nov telefon in pri tem pokazali, kako vzdržljivo je njihovo telo. FOTO: Zaslonski posnetek, Instagram FaturaDDB
N. Č.
 16. 1. 2026 | 18:45
 16. 1. 2026 | 18:45
A+A-

Priljubljeni slovenski vplivnež in ekstremni športnik Franko Bajc je znan po tem, da ga fizični izzivi ne ustavijo. A tokrat smo vseeno debelo gledali: v objavi se je brez kančka oklevanja sprehodil v ledeno mrzlo jezero Jasno in tam delal sklece, kot da je v fitnes studiu in ne na temperaturi pod ničlo. Brez neoprena, zgoraj brez, spodaj v kopalkah in bos. Kot bi se telo preprosto odločilo, da mraza ne bo upoštevalo.

Franko Bajc je v Jasni naredil več sklec. FOTO: Zaslonski osnetek, FaturaDDB
Franko Bajc je v Jasni naredil več sklec. FOTO: Zaslonski osnetek, FaturaDDB

Franko Bajc, »iskalec novih izzivov in ekstremnih doživetij«, pravi, da je »vsako doživetje preizkus samega sebe in hkrati tudi priložnost za spoznavanje novih, neverjetnih ljudi in njihovih poklicev.«

Tako se je pred časom preizkusil v enem najbolj brutalnih preizkusov pri nas –  na petdneven usposabljanju Specialne enote slovenske policije. V dokumentarnem filmu Pot panterjev,se je za nekaj dni pridružil pripravnikom in preveril, ali bi sploh zmogel postati eden izmed njih.Film spremlja, kako se Bajc sooča z napornimi vajami, izčrpanostjo in pritiskom, ki ga doživljajo kandidati v okviru 8-mesečnega usposabljanja (v nekaterih opisih se pojavlja podatek o štirih dneh, drugje o petih).

Kot ekstremist, ki rad preživlja čas v naravi ne glede na vremenske razmere, je vajen napornih aktivnosti, a tisto, kar ga vsakokrat čaka, od njega zahteva novo raven vzdržljivosti.

Več iz teme

Franko BajcpoletjevadbaSlovenijamrazvplivnež
ZADNJE NOVICE
20:14
Bulvar  |  Tuji trači
TOŽI JO NJEGOVA ŽENA

Nekdanja političarka v središču afere z varnostnikom: »Misijonarski seks? Dolgočasno«

Žena veterana specialnih enot toži Kyrsten Sinema zaradi domnevnega razpada zakona in zahteva 25.000 dolarjev odškodnine.
16. 1. 2026 | 20:14
19:50
Novice  |  Slovenija
DOPOLNILNO ZAVAROVANJE

Mi, socialisti!: »Bučk ne potrebujemo, ker na oblast vračajo skrajno desnico«

Mi, socialisti! vztrajajo pri ukinitvi dopolnilnega zavarovanja.
16. 1. 2026 | 19:50
19:18
Novice  |  Svet
ZAOSTRENE RAZMERE

Sin strmoglavljenega iranskega šaha: »Islamska republika bo padla - ne če, ampak kdaj«

Pahlavi od začetka protestov, ki so v Iranu izbruhnili konec decembra, poziva k posredovanju ZDA.
16. 1. 2026 | 19:18
19:01
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
EKSORCIZEM

Grozljivo: triletna deklica umrla med obredom izganjanja demonov

Mati je policiji povedala, da je verjela, da je bila deklica obsedena z zlim duhom in da je družina ravnala po božjem sporočilu.
Kaja Grozina16. 1. 2026 | 19:01
19:00
Lifestyle  |  Stil
VEČNI MODNI KOSI

10 kosov, ki jih lahko kupite na zimskih razprodajah in vam bodo služili še dolga leta

Zimske razprodaje niso past za nespametne nakupe, ampak idealna priložnost, da svojo garderobo obogatite s kakovostnimi in brezčasnimi kosi. Razkrivamo vam, kako.
Barbara Kotnik16. 1. 2026 | 19:00
18:45
Bulvar  |  Domači trači
EKSTREMNI PODVIG

Franko Bajc spet šokiral: poglejte, kaj je počel v ledeno mrzli Jasni (FOTO)

Priljubljeni slovenski vplivnež in ekstremni športnik Franko Bajc je znan po tem, da ga fizični izzivi ne ustavijo.
16. 1. 2026 | 18:45

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Legendarna stavba v Ljubljani išče najemnika

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
12. 1. 2026 | 09:00
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:39
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Legendarna stavba v Ljubljani išče najemnika

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
12. 1. 2026 | 09:00
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:39
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Ste končno upravičeni do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Kdo ustvarja pritisk, da moraš biti uspešen že v mladih letih?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Pozabite na elektriko: Tukaj je razlog, zakaj plin nikoli ne izda v mrazu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:53
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVALNA SEZONA

Resnica o ogrevanju v mrzlih dneh: plin proti vsemu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 10:06
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki