Frida in Edvard se bosta šolala doma: Marko Kaloh razkril, zakaj so sprejeli veliko odločitev

Le kdo ne pozna Edvarda in Fride Kaloh. Genialca, ki sta Slovenijo očarala v oddaji Slovenija ima talent in odnesla glavno nagrado, sta tokrat pred novim izzivom. V začetku šolskega leta so namreč sporočili, da se bosta otroka šolala od doma. Odločitev pa, ko pravi njun oče Marko Kaloh, ni padla čez noč. Starša sta o takšnem modelu razmišljala že vse od takrat, ko sta otroka začela obiskovati šolo. Zaradi številnih športnih aktivnosti, tekmovanj in drugih obveznosti sta bila namreč že doslej pogosto odsotna od pouka. Velik del šolske snovi sta zato morala predelati sama doma, pri čemer sta po besedah staršev pokazala, da jima tak način učenja ustreza. »Zelo rada se učita sama, raziskujeta in spoznavata nova znanja,« pojasnjuje njun oče. Pomemben razlog je tudi njuna hitrost pri učenju, saj pravi, da novo snov zelo hitro razumeta in si jo zapomnita. Ob šoli se ukvarjata še s programiranjem, umetno inteligenco, japonščino, klavirjem, tekom, boksom, šahom in namiznim tenisom. Družina je zato želela njun čas organizirati tako, da bi lahko več energije namenila področjem, ki ju res zanimajo. Hkrati so želeli preprečiti, da bi njune pogoste odsotnosti motile redni učni proces v razredu. »Nismo se odločili za šolanje na domu zato, ker si ne bi želela znanja, ampak ravno obratno, želita si še več in še hitreje,« poudarja oče.

Marko Kaloh je v nedavnem ŠOKkastu spregovoril tudi o izzivih vzgoje izjemno nadarjenih otrok. FOTO: SN

Vstajanje brez budilke

Frida in Edvard sta se letos vpisala na OŠ Franca Rozmana - Staneta, kjer bodo po besedah družine pri šolanju na domu deležni velike podpore. Starša sta se že pogovorila z ravnateljico, podravnateljem in učitelji, njihov odnos pa opisujeta kot profesionalen in človeški. Domači šolski dan so zastavili precej drugače od klasičnega šolskega urnika. Po njihovem se dan pravzaprav začne že zvečer, saj veliko pozornosti namenjajo spanju in mirnemu zaključku dneva. Otroka naj bi bila med 21. in 21.30 v postelji, večer pa namesto pred zasloni končata s knjigo in pogovorom. Zjutraj se zbujata brez budilke, praviloma okoli osme ali pol devete. Starša verjameta, da je takšen ritem za otroka v razvoju primernejši kot zelo zgodnje vstajanje. Nato imata del dneva namenjen šolskim obveznostim, drugi del pa svojim dejavnostim in prostemu času. Ker jima ni treba fizično sedeti v razredu, pričakujejo, da bosta šolske in obšolske obveznosti zaključila precej prej. »Tako imata drugo polovico dneva namenjeno igranju, uživanju in 'zapravljanju' časa, kot si sama želita,« opisuje oče.

Frida in Edvard sta zelo povezana, čeprav se tudi kdaj sporečeta. FOTO: SN

Pri učenju jima bo pomagala tudi umetna inteligenca

Pomemben del novega načina šolanja bo tudi uporaba umetne inteligence. Frida in Edvard bosta pri predelovanju snovi ter pripravi na izpite uporabljala sistem Astra AI z učnim asistentom. Družina je sistem že preizkusila in pravi, da so nad njim navdušeni tako starši kot otroka. Po njihovih besedah omogoča strukturirano učenje različnih predmetov in vodi učenca proti zastavljenim ciljem. Ob tem ne bodo prepuščeni zgolj tehnologiji, saj jim bo pri šolanju pomagal tudi kolektiv osnovne šole. Starša zato poudarjata, da ne gre za umik iz izobraževalnega sistema, ampak za drugačno organizacijo učenja. Tak način naj bi bil prilagojen predvsem njunemu tempu, pogostim odsotnostim in številnim drugim interesom. Olajšal naj bi tudi družinsko logistiko, saj se otroka udeležujeta številnih tekmovanj in seminarjev ter starša spremljata tudi na službenih poteh. Med destinacijami omenjajo Japonsko, Kanado, Združene arabske emirate in Havaje. »Od letošnjega leta naprej bo vse skupaj bistveno lažje,« pričakuje njihov oče.

Marko in Vesna Kaloh svoja otroka vedno postavljata na prvo mesto. FOTO: Marko Pigac/pigac.si

Največji pomislek je bila socializacija

Največ vprašanj je pri odločitvi vendarle odprla socializacija, česar družina ne skriva. Oče priznava, da je bil prav ta del zanj najtežji, saj se dobro spominja lastnega otroštva v mariborski Novi vasi, kjer so otroci večino časa preživljali skupaj na dvoriščih in v šoli. Zaveda se, da klasična šola otroku ne daje le znanja, ampak tudi vsakodnevno interakcijo, sklepanje prijateljstev, prepire, učenje odnosov in razumevanje hierarhij. Prav zato so se o tem temeljito pogovorili vsi štirje, vključili pa so tudi psihologa, ki družino in otroka dobro pozna. Po njihovi oceni imata Frida in Edvard že zdaj zelo širok krog prijateljev in se veliko družita. Hitro navezujeta stike, govorita tri jezike in imata prijatelje tudi zunaj Slovenije. Oče poudarja, da se brez težav pogovarjata tako z vrstniki kot z odraslimi različnih poklicev in izobrazbenih okolij. Ob tem priznava, da bo del izkušenj, ki jih prinaša vsakodnevno življenje v šolskem razredu, vseeno manjkal. »Vsaka stvar ima svoje prednosti in svoje minuse,« pravi brez olepševanja. Družina pa za zdaj verjame, da bodo prednosti večje in da bosta otroka socialni del odraščanja dovolj dobro ohranjala skozi šport, tekmovanja, potovanja, prijatelje in številna druga vsakodnevna druženja.