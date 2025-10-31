Frizerski čarovnik Aleš iz znanega ljubljanskega salona drugi na svetu

Iz ljubljanskega Stevo Hair salona sporočajo o izjemnem uspehu njihovega frizerja Aleša Trunklja. »Ta dosežek je toliko večji, ker je na tekmovanju nastopil prvič. Njegov uspeh in veselje delimo vsi njegovi sodelavci,« so ponosni na uspeh frizerskega čarovnika iz Ljubljane, ki je navdušil mednarodno žirijo.

Sodelavca in prijatelja, Stevo Pavlović in Aleš Trunkelj FOTO: BLAŽ SAMEC

Stevo Pavlović, ustanovitelj salona in priznani slovenski frizer, je Aleša opisal kot strokovnjaka za natančno žensko in moško striženje, barvanje las, pramene na folije, balayage in babylight tehnike ter oblikovanje fen frizur. »International Visionary Award je del največjega svetovnega šova, Alternative Hair Show London, na katerem se predstavijo le največja frizerska imena. Na tej prireditvi sem nastopil že sedemkrat, kar mi je bilo v veliko čast, saj ima močan humanitarni značaj. Namenjena je namreč zbiranju sredstev za donacijo centra za raziskave zdravljenja levkemije pri otrocih. Glavnemu organizatorju Tonyju Rizzu je pred 42 leti za to boleznijo umrl sin in od takrat prireditev redno organizira ter pomaga z donacijami. Doslej smo zbrali več kot 42 milijonov funtov,« je o dogodku povedal Stevo, ki je bil letos v žiriji, ki jo je sestavljalo 12 strokovnjakov z vsega sveta.

Mojster pričesk Stevo Pavlović se je tekmovanja udeležil sedemkrat. FOTO: BLAŽ SAMEC

Velika nagrada in čast

Aleš jih je s svojo natančnostjo, drznostjo in ustvarjalnostjo očaral, zato je na koncu zasedel odlično drugo mesto. Na milanskem odru je njegovo frizuro predstavil model Leon Fišer, ličenje je prevzel priznani vizažist Empera Atrizz, za styling pa je poskrbel Matic Veler, oblikovalec, ki prihaja iz znane velenjske krojaške družine. »To ni bilo klasično tekmovanje, na katerem bi podeljevali medalje in pokale, temveč dogodek z izjemno humanitarno noto. In to je seveda velika nagrada in čast za vsakega frizerja. Že sama nominacija med deset najboljših mi je zvabila solze v oči,« iskreno pripoveduje 44-letni mojster pričesk.

Njegova natančnost in estetski občutek sta prepričala mednarodno žirijo enega najuglednejših frizerskih tekmovanj na svetu. FOTO: OSEBNI ARHIV

Nekaj dni po zmagi je začel dojemati razsežnosti svojega uspeha. »Pred prireditvijo sem videl dela svojih sotekmovalcev in me je kar malce zvilo. A moj šesti čut mi je veleval, da imamo še čas in da se da marsikaj narediti. No, tukaj je rezultat,« ne skriva zadovoljstva. V smehu doda, da že dolgo ni bil tako utrujen, a so takšni projekti vredni vloženega časa in energije.

Na milanskem odru je njegovo frizuro predstavil model Leon Fišer. FOTO: OSEBNI ARHIV

S ponosom še pove, da je frizerstvo njegova največja strast in poslanstvo. »Če vam ta poklic tega ne predstavlja, potem ni pravi za vas. Nimamo namreč natančno določenega urnika, naše sobote so delovne, seminarji in prezentacije na vseh koncih Evrope se dogajajo ob koncih tedna in tako naprej. Marsikdaj je lepo, pa tudi težko. Jaz v tem poklicu neznansko uživam in sem rad drugačen,« še pove Aleš, ki je dokazal, da slovenski frizerji spadajo v sam vrh svetovne frizerske ustvarjalnosti.