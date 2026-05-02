Ga poznate?! Rosvita Pesek je prvič razkrila svoje pravo ime

Rosvita Pesek, ki je eden bolj prepoznavnih obrazov informativnega programa na RTV Slovenija, kjer že vrsto let vodi in soustvarja oddajo Odmevi, velja za eno ključnih imen slovenskega televizijskega novinarstva. Njena kariera je tesno povezana z nacionalno televizijo, kjer je sodelovala pri številnih pomembnih političnih in družbenih projektih, javnost pa jo pozna po umirjenem in analitičnem slogu vodenja.

Tokrat je pozornost pritegnila z bolj osebnim zapisom na družbenem omrežju Facebook, v katerem se je spomnila obiska Rima in Vatikana, kjer je med drugim obiskala cerkev z relikvijami Katarina Sienska. »Ko so me pred 61 leti krstili, so rekli, da bom nosila poleg Rosvite še njeno ime. Rosvita Katarina,« je zapisala.

S tem je prvič javno omenila, da njeno polno ime ni le Rosvita Pesek, kot jo pozna javnost, temveč Rosvita Katarina Pesek. V zapisu je opisala tudi spomin na potovanje v italijansko prestolnico, ki ga je označila kot posebno izkušnjo. Med drugim je zapisala, da sta z možem »ujela sonce« in spoznala domačine, ki so ju vodili po mestu, tudi po Vatikanu.