Ga prepoznate? Kakšen lepotec je bil slovenski igralec v srednji šoli (VIDEO)

V zadnjih dneh je igralec Jernej Kuntner razveseljeval sledilce z nizom nostalgičnih posnetkov iz srednje šole iz leta 1989, ko je še kot najstnik obiskoval Srednjo naravoslovno šolo za Bežigradom. Takrat je že kazal neustavljiv šarm – medtem ko je snemal sošolce med poukom, se je sam vidno zabaval in brez truda začaral kamero s svojo energijo in prisotnostjo. Ti posnetki razkrivajo, da je bil že takrat pravi “lepotec in nastopač”, ki je znal pritegniti pozornost in nasmejati sošolce prav tako kot kasneje občinstvo.

Mlad in razposajen. FOTO: Instagram

Danes je Jernej Kuntner eden najbolj prepoznavnih slovenskih igralcev in zabavljačev, ki je svojo kariero gradil na gledališču, televiziji in filmu. Rojen je bil 28. januarja 1970 v Ljubljani in po srednji šoli študij dramske igre tudi uspešno zaključil na AGRFT. Postal je široko znan po vlogah v popularnih serijah, kot sta Teater Paradižnik in TV Dober dan, ter številnih gledaliških in filmskih projektih, med drugim tudi v zgodovinskem filmu Exodus 1945: Naša kri (2026).