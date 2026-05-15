Ga prepoznate? To je slovenski politik, ki bo krojil četrto Janševo vlado: danes praznuje abrahama (FOTO)

Anže Logar, predsednik stranke Demokrati. Anžeta Logarja, danes praznuje 50. rojstni dan. Ob jubileju je na dražbenem omrežju Instagram objavil fotografijo iz otroštva in zapis, v katerem se je ozrl na prehojeno pot ter nakazal pogled v prihodnost.

»Danes vstopam v novo življenjsko obdobje - Abrahamovec! Hvala vsem za vaše čestitke in voščila,« je zapisal. Ob tem je poudaril, da mu pet desetletij prinaša »veliko spominov, izkušenj in hvaležnosti«, predvsem pa motivacijo za naprej. »Veselim se vseh novih izzivov, srečanj in trenutkov, ki jih bomo skupaj ustvarjali tudi v prihodnje,« je dodal. Objavo je sklenil v sproščenem tonu, z nazdravljanjem »za prvih 50 in za vse, kar še prihaja«, kar nakazuje na osebno zadovoljstvo, hkrati pa tudi na pripravljenost za nadaljnje politične in življenjske korake.

Anže Logar. FOTO: Dejan Javornik

Logar je po odhodu iz SDS ustanovil stranko Demokrati. Anžeta Logarja, ki jo vodi od ustanovnega kongresa novembra 2024. Stranka je letos nastopila na parlamentarnih volitvah in se prebila v državni zbor, po volitvah pa se je znašla v središču pogovorov o oblikovanju nove vlade. V zadnjih tednih je Logar večkrat poudaril, da sodelujejo v pogovorih o morebitni novi koaliciji, pri čemer je njegova stranka najprej vodila pogovore tudi z Gibanjem Svoboda, nato pa jih dokončno prekinila.

Janez Janša in Anže Logar. FOTO: Jure Makovec

Demokrati so kot prva stranka formalno potrdili vstop v koalicijo s SDS, NSi, SLS in Fokusom ter podprli koalicijsko pogodbo. Po njej naj bi v prihodnji vladi prevzeli tri ministrske resorje, pri čemer v stranki poudarjajo, da so bili njihovi programski poudarki v pomembni meri upoštevani. Postopek oblikovanja vlade sicer še ni zaključen, saj odločitev organov drugih potencialnih partneric še ni sprejeta.

