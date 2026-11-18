Razprodana ljubljanska Hala Tivoli je v nedeljo, 15. novembra, gostila poseben koncert ob 40-letnici Brendijeve glasbe. Dejan Vunjak se je s številnimi glasbenimi gosti poklonil pokojnemu očetu, legendarnega glasbenika pa so se na odru spomnili tudi njegovi najmlajši družinski člani.

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Brendi, s pravim imenom Branko Jovanović Vunjak, je s svojimi uspešnicami zaznamoval slovensko zabavno glasbo. Njegov sin Dejan glasbeno tradicijo nadaljuje s svojo skupino Brendijeve barabe, ob pomembni obletnici pa je v Hali Tivoli pripravil večer, poln spominov in priljubljenih melodij. Na koncertu so nastopili tudi Natalija Kolšek, Nina Svetlin, Klavdija Winder Pantner, Hajdi Korošec in skupina Don Juan, s katero je Brendi ustvaril številne uspešnice.

Brendijeva vnuka poskrbela za posebno presenečenje

Med najbolj ganljivimi trenutki večera sta bila nastopa 12-letnega Brendija Zavrla in njegove mlajše sestre Diore, otrok Brendijeve hčerke Tine. Brendi, ki je ime dobil po dedkovem umetniškem vzdevku, je sedel za klavir in skupaj s stricem Dejanom izvedel dedkovo skladbo Bo moj vnuk še pel slovenske pesmi. Pesem je tako dobila poseben pomen, saj jo je pred občinstvom zaigral prav vnuk, ki nosi njegovo ime. Na oder je stopila tudi Diora, ki bo decembra dopolnila deset let. Zapela je priljubljeno otroško uspešnico Naš kuža, ki jo poznamo v izvedbi Hajdi Korošec.

Petnajst let po Brendijevi smrti njegove pesmi še vedno živijo – tudi skozi njegove vnuke.