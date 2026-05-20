Ganljiva gesta Roberta Roškarja: Nika išče darovalca za prijateljico (VIDEO)

Radijec Robert Roškar je na družbenih omrežjih delil ganljiv poziv sledilke Nike, ki prosi za pomoč pri iskanju darovalca krvnih matičnih celic za prijateljico. Njena prijateljica je zbolela za levkemijo, zato je Nika javnost prosila, naj se odzove in razmisli o vpisu med darovalce. Roškar je njeno prošnjo delil v videu in s tem poziv ponesel med svoje sledilce. V takšnih trenutkih lahko šteje vsaka delitev, vsak klik, vsaka odločitev posameznika, da preveri, ali bi morda lahko pomagal nekomu, ki se bori za življenje.

»Iščemo darovalca krvnih matičnih celic«

Nika je zapisala, da iščejo darovalca krvnih matičnih celic za prijateljico Janjo, ki je zbolela za levkemijo. Uspešno je prestala kemoterapije, zdaj pa potrebuje darovalca. Dodala je tudi povezavo, na kateri se lahko ljudje prijavijo kot darovalci. Ker je bil njen zapis v posredovanem besedilu odrezan, ni znano, ali je razkrila še več podrobnosti o prijateljici, njenem zdravljenju ali nujnosti iskanja. Znano pa je bistveno: družina, prijatelji in bližnji iščejo pomoč. In pri tem jim je zdaj na pomoč priskočil tudi znani radijec.

Ko javna oseba naredi nekaj dobrega

Robert Roškar je s tem pokazal, kako veliko moč imajo lahko družbena omrežja, ko jih človek uporabi za nekaj zares pomembnega. Ne za blišč, ne za zabavo, ampak za poziv, ki lahko nekomu spremeni življenje. Levkemija je bolezen, pri kateri je za številne bolnike presaditev krvotvornih matičnih celic lahko ena ključnih možnosti zdravljenja. V Sloveniji deluje register Slovenija Donor, nacionalni register potencialnih darovalcev krvotvornih matičnih celic, ki bolnikom s hudimi krvnimi boleznimi predstavlja upanje.

Kako lahko ljudje pomagajo?

Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino pojasnjuje, da se lahko tisti, ki želijo postati darovalci krvotvornih matičnih celic za kateregakoli bolnika na svetu, vpišejo v register Slovenija Donor. Vpis je po navedbah zavoda enostaven in ga je mogoče začeti tudi od doma. Pri takšnih zgodbah ni velikih besed. Je le preprosta prošnja: preverite, ali lahko pomagate. Za nekoga je to morda le nekaj minut časa. Za bolnika in njegove najbližje pa je lahko začetek novega upanja.