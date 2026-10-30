Ganljiva izpoved Jerice Zupan: »Mislila sem, da izgubljam vse ...« (VIDEO)

Priljubljena radijska voditeljica in spletna vplivnica Jerica Zupan je s svojimi sledilci na Instagramu delila ganljiv video, s katerim je razkrila, kako zelo se je v zadnjem obdobju spremenilo njeno življenje. Ob posnetku, ki ga spremlja pomenljiv zapis »Mislila sem, da izgubljam vse, v resnici pa sem našla sebe«, je spregovorila o osebni preobrazbi, ki zanjo pomeni precej več kot zgolj izgubo odvečnih kilogramov.

»Ponosna sem nase. Nisem več ženska, ki sem bila. Tista, za katero sem nekoč mislila, da bo ostala za vedno,« je iskreno zapisala in razkrila, da je izgubila 17 kilogramov. A kot poudarja, je bila pot do današnje različice sebe vse prej kot preprosta. »In za to spremembo sem plačala veliko več kot 17 kilogramov,« je dodala ter namignila, da je za njo obdobje velikih osebnih izzivov.

Posebej čustven pa je bil zaključek njene objave, v katerem je omenila sina Marsa. »In če je nekaj, kar si želim, je to, da bo nekoč tudi Mars ponosen na svojo mami. Ne zaradi tega, kako je videti, ampak zaradi vsega, kar je zmogla,« je zapisala. Jerica je tako pokazala, da njena preobrazba ni povezana le s spremembo zunanjega videza, temveč predvsem z osebnim razvojem in ponosom na prehojeno pot. Njene besede pa nosijo jasno sporočilo: včasih največje zmage niso tiste, ki jih opazijo drugi, temveč tiste, ki jih dosežemo sami pri sebi.