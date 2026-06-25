Ganljiva izpoved Urške Klakočar Zupančič o sinu: »Vse bi dala, da bi vedela, da bo nekoč bolje«

»Pred desetimi leti si se vsak dan boril z epileptičnimi napadi. Vse bi takrat dala, da bi vedela, da bo nekoč bolje in da boš zrasel v fanta, na katerega bom vsak dan bolj ponosna. Tvoja posebnost je tvoja enkratnost. Naučil si me, kaj je pomembno v življenju. Hvaležna sem, da sem tvoja mama,« je zapisala.

Klakočar Zupančičeva je o sinovi bolezni v preteklosti že večkrat javno spregovorila. Razkrila je, da se je eden od njenih dvojčkov že pri treh letih začel soočati z epileptičnimi napadi, kar je za družino predstavljalo eno najtežjih življenjskih preizkušenj. Kot je povedala v enem izmed intervjujev, je bil občutek nemoči med napadi nekaj najhujšega, kar je doživela kot mati.

Po več letih iskanja ustrezne diagnoze in zdravljenja so pomoč našli pri specialistih v tujini. Sprememba terapije je prinesla preobrat, epileptični napadi pa so postopoma izzveneli. »Končno sem dobila svojega otroka nazaj,« je dejala ob opisovanju obdobja, ko se je njegovo zdravstveno stanje izboljšalo.Političarka je mati dvojčkov Filipa in Davida, ki sta se rodila leta 2012. Večkrat je poudarila, da sta njena sinova njena največja življenjska sreča in da jo je prav izkušnja z otrokovo boleznijo naučila, kaj je v življenju zares pomembno.

V zadnjih letih je javno spregovorila tudi o spremembah v zasebnem življenju. Leta 2023 je razkrila, da se z možem ločujeta, pri čemer je poudarila, da sta kljub razhodu ohranila prijateljski odnos in da sta bila dobrobit ter stabilnost njunih sinov ves čas na prvem mestu.