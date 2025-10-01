Ganljiva objava Lorella Flego: 15 let čiste ljubezni

»15 let čiste ljubezni. Vse najboljše, Sofia! Si moje vse, moje sonce, moj večni dar. Opazovanje, kako rasteš v čudovito mlado žensko, me napolnjuje s ponosom in hvaležnostjo. Si moja najboljša prijateljica, moja inspiracija in moja največja veselje. Naj ti to leto prinese vso srečo, avanture in sanje, ki si jih želi tvoje srce. Ljubim te brezmejno,« je zapisala Lorella Flego ob 15. rojstnem dnevu svoje hčerke Sofie.

Lahko bi rekli, da sta mama in hči očitno zelo povezani, a naša novinarka in televizijska voditeljica redko delu družinsko srečo s sledilci. A 15. rojstni dan je bil očitno pomemben trenutek ...