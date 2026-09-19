Ganljiva objava slovenskega olimpijca: »En sam trenutek je dovolj, da se vse obrne na glavo«

Slovenski atlet in olimpijec Luka Janežič je svoje sledilce presenetil z zelo osebno objavo, ob kateri ni manjkalo čustev. Ob fotografiji s svojo drago se je ozrl na poletje, ki mu bo očitno še dolgo ostalo v spominu. »To poletje me je življenje opomnilo, kako hitro je lahko en sam trenutek dovolj, da se vse obrne na glavo,« je zapisal. Dodal je, da je predvsem hvaležen, da se je na koncu vse dobro izšlo. »Takšne stvari te spomnijo, kaj je v življenju zares pomembno,« je nadaljeval. Svoj zapis je zaključil s kratkim, a močnim sporočilom: »Imejte se radi.« Ob fotografiji srečnega para je objavil še precej bolj pretresljiv prizor iz kliničnega okolja. Na njem je videti osebo, priklopljeno na medicinske aparate, vendar Janežič ni razkril, kdo je na fotografiji. Prav tako ni pojasnil, kaj natančno se je zgodilo oziroma kakšna preizkušnja je zaznamovala njegovo poletje. Jasno je le, da je bilo obdobje zanj zelo čustveno in da se je, kot je sam poudaril, vse skupaj na srečo dobro končalo.

Janežič je sicer eden najprepoznavnejših slovenskih atletov zadnjega desetletja in specialist za tek na 400 metrov. Rodil se je 14. novembra 1995, njegov osebni rekord na 400 metrov pa znaša izjemnih 44,84 sekunde, kar je tudi slovenski rekord. Leta 2017 je postal evropski prvak med mlajšimi člani do 23 let. Slovenijo je zastopal tudi na olimpijskih igrah v Riu de Janeiru leta 2016, kjer je osvojil 17. mesto. Na olimpijskih igrah v Tokiu je štiri leta pozneje napredoval vse do polfinala teka na 400 metrov, kjer je dosegel čas 45,36 sekunde. Njegova športna pot je že vrsto let povezana z Atletskim društvom Kladivar Celje. Tokrat pa v ospredju niso bili rezultati, rekordi ali tekmovanja, temveč precej bolj osebna plat njegovega življenja. Objava je pokazala, da je tudi vrhunski športnik v trenutkih, ko se življenje nenadoma obrne, predvsem človek. Kaj se je v resnici zgodilo, je Janežič za zdaj zadržal zase.