Ganljiva zgodba Marjetice, ki je v ognju izgubila moža in sina

Televizijska ekipa Delovne akcije se tokrat ni lotila prenove doma posamezne družine, temveč je svojo pozornost namenila slovenjgraški enoti društva Hospic. Čeprav so mojstri pod vodstvom Ane Praznik prostore fizično osvežili in jih naredili bolj tople ter funkcionalne, je pravi pečat oddaji dala osebna zgodba prostovoljke, ki vsakodnevno spremlja umirajoče in žalujoče.

Najmočnejši trenutek oddaje je bila izpoved Marjetice Stojanović Verdinek. Njena pot v Hospic se je začela po nepredstavljivi osebni nesreči leta 2002, ko je v ognju po prometnem trčenju izgubila moža in sina. Namesto da bi ostala ujeta v lastni bolečini, je Marjetica svojo izkušnjo pretopila v razumevanje za druge. V oddaji je opomnila na minljivost, ki jo v vsakdanjem hitenju pogosto spregledamo: »Zavedajmo se, da je življenje darilo, ki smo ga dobili na posojo.« Njena filozofija pomoči ne temelji na iskanju čudežnih ozdravitev, temveč na kakovosti preostalega časa: »Bolniku ne moremo podaljšati dni, lahko pa osmislimo ta dan in damo življenje dnevu.«

Televizijska ekipa Delovne akcije je tokrat pozornost namenila slovenjgraški enoti društva Hospic. FOTO: Zajem Zaslona Voyo

Več kot le nove stene

Društvo Hospic v Slovenj Gradcu je z novo podobo dobilo okolje, ki bolj dostojno odraža njihovo humano poslanstvo. Kot humanitarna organizacija nudijo brezplačno podporo tistim, ki se soočajo z neozdravljivo boleznijo, in njihovim bližnjim v procesu žalovanja. Njihovo delo ni tehnično; prostovoljci ljudem ne podarjajo rešitev, temveč svojo prisotnost in čas. V prostorih, ki so bili prej morda sivi in nefunkcionalni, bodo zdaj lažje ustvarjali občutek varnosti za tiste, ki so v svojem najtežjem življenjskem obdobju.

Gledalci so se na oddajo odzvali z veliko mero spoštovanja. Namesto običajnega komentarja o kakovosti pohištva so družbena omrežja preplavili zapisi o tem, kako pomembno se je ustaviti in prevrednotiti lastne prioritete. S prenovo društva Hospic je oddaja tokrat presegla svoj klasični format in postala poklon vsem tistim, ki znajo v bolečini najti smisel in ga deliti z drugimi.