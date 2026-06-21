Ganljive besede pospremile slovo Nine Pušlar: »Pred mano je novo obdobje ...«

Mineva leto dni, odkar je Nina Pušlar stopila na oder domačega stadiona v Ivančni Gorici in doživela koncert, ki ji je ostal globoko v spominu. Pevka ga je označila za svoj največji koncert doslej, večer pa je očitno presegel zgolj glasbeni nastop.

»Pred enim letom sem stala na odru domačega stadiona v Ivančni Gorici in doživela večer, ki ga nikoli ne bom pozabila. Moj največji koncert do danes. Skupaj smo ustvarili nekaj res posebnega.

Danes, natanko leto dni kasneje, se za nekaj časa poslavljam od odrov. Pred mano je novo obdobje, ki se ga zelo veselim in ga z radovednostjo pričakujem, hkrati pa vem, da bom pogrešala vse, kar mi glasba že toliko let daje. Pogrešala bom vas. Naše koncerte, vaše objeme, nasmehe,... Hvala, ker ste že toliko let del mojega življenja in hvala, ker sem jaz lahko delček vašega. Danes se mi zdi lepo, da ob obletnici tega nepozabnega večera z vami delim to posebno poglavje svojega življenja,« je tako Nina Pušlar zapisala v objavi v kateri je najavila začasno slovo od glasbenih odrov. Kot je znano, bo postala mamica, a njeno slovo je seveda le začasno.