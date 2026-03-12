Ganljivi trenutek slovenske plesalke: tako je presenetila svojo 98-letno babico v DSO (VIDEO)

Znana plesalka flamenka in sodobnega plesa ter koreografinja Urška Centa je na družbenih omrežjih delila prav poseben in zelo oseben trenutek. S sledilci je namreč delila video presenečenja, ki ga je pripravila za svojo »nano« (babico) ob njenem 98. rojstnem dnevu, in ob tem zapisala ganljivo sporočilo o pomenu bližine, časa in drobnih dejanj.

»Kar resnično polni vse praznine, je dajanje. Presenečenje ob 98. rojstnem dnevu moje ljube nane,« je zapisala. Dodala je, da ta intimni trenutek deli zato, ker želi pokazati, kako pomembno je, da se človek včasih ustavi, odpre srce in bližnjemu nameni pozornost. »Pobožati, seči iz sebe z dejanjem, ne samo z besedo,« je zapisala.

Ob tem se je posebej zahvalila tudi osebju Doma starejših Trnovo, kjer njena nana živi. »Neskončna hvala izjemnemu osebju Doma starejših Trnovo, da ste to omogočili in da tako lepo in spoštljivo skrbite za svoje varovance,« je dodala.

Zahvalo je namenila tudi glasbenikoma Matiji in Joštu, ki sta sodelovala pri presenečenju in s svojo umetnostjo polepšala praznični trenutek.

32-letna Urška Centa (33) velja za eno najzanimivejših slovenskih umetnic mlajše generacije. Je mednarodno priznana plesalka, koreografinja, pedagoginja in glasbenica, ki ustvarja na presečišču flamenka, sodobnega plesa in glasbe. Diplomirala je iz sodobnega plesa in koreografije na Akademiji za ples v Ljubljani (Alma Mater Europaea), izobraževala pa se je tudi v Madridu. V svoji karieri redno sodeluje z vrhunskimi glasbeniki, zlasti iz sveta džeza, in je nastopala na številnih festivalih ter prizoriščih doma in v tujini, med drugim v Mehiki, Italiji in Turčiji.

Tokrat pa je v domu starejših občanov pokazala, da tudi umetnica, vajena velikih odrov, najlepše trenutke pogosto doživi prav v krogu najbližjih.