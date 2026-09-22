Ganljivo slovo radijcev od Izidorja Jamnika: »Hvala, Izi, ker si bil z nami …«

Koroška se danes poslavlja od Izidorja Jamnika, ki je skupaj z ženo Petro in desetletno hčerko Emo umrl po tragični nesreči v Italiji. Na Koroškem radiu, kjer je bil kar 17 let del njihove ekipe, so mu namenili pretresljiv zapis. Spominjajo se predvsem njegovega širokega nasmeha, srčnosti in pripravljenosti pomagati.

»Ko si prišel, nihče od nas ni vedel, koliko svetlobe boš prinesel v to radijsko družino, v naša jutra in predvsem v nas, tvoje sodelavce,« so zapisali na Koroškem radiu. Izidor je bil, kot pišejo, pogosto prvi v studiu, za mešalno mizo pa je sodelavce pričakal z nasmehom, ki jih je znal spraviti v dobro voljo tudi v težkih dneh.

Spominjajo se ga kot srčnega in zanesljivega človeka

Njegovi sodelavci se spominjajo tudi njegove velike ljubezni do filatelije. Rad je pripovedoval o dosežkih društva, razstavah in dogodkih, še posebej pa o svoji družini, ženi Petri in hčerki Emi.

Opisujejo ga kot predanega delu, iskrenega, šaljivega, preprostega, zanesljivega in spoštljivega človeka. »Ko smo ti v studiu sedli nasproti, smo vedeli, da bo dan s tabo nedvomno veliko lepši,« so še zapisali.

Njegov nenaden odhod je sodelavce globoko pretresel. V slovo so zapisali še, da bo ostal v njihovih spominih in doživetjih, najbolj pa bodo pogrešali njegov topel nasmeh. Zapis, ki ga je v imenu radijcev pripravila Natalija Križaj, so sklenili z besedami: »Hvala Izi, ker si bil z nami …«

Tragedija v Italiji vzela vso družino

Družino Jamnik Kobolt je konec avgusta prizadela huda nesreča med dopustom v Kalabriji na jugu Italije. V nastanitvenem objektu na območju mesta Mileto je odjeknila eksplozija. Po takratnih informacijah naj bi počila jeklenka med pripravo večerje. Izidor je zaradi hudih poškodb umrl, hudo poškodovani pa sta bili tudi njegova žena Petra in desetletna hči Ema. Pozneje sta bitko za življenje izgubili tudi onidve.

Danes je v Kotljah potekala tudi žalna spominska slovesnost za družino. Pogreb Izidorja, Petre in Eme je napovedan za 15. uro na pokopališču v Kotljah. Občina Ravne na Koroškem je ob slovesu zapisala, da bodo vsi trije za vedno ostali del njihovih spominov in zapisani v njihovih srcih.