Ganljivo slovo v MasterChefu: Mamico Danielo čaka negotova prihodnost, zajokal tudi balkon (VIDEO)

Izločilna oddaja MasterChefa je prinesla enega najbolj čustvenih trenutkov sezone. Tekmovalci so se morali za obstanek dokazati s piščančjo jedjo, po 60 minutah napetega kuhanja pa je postalo jasno, da se mora od tekmovanja posloviti Daniela Perdih. Mamica samohranilka težkega razpleta ni skrivala. Ob slovesu so jo premagale solze, ganjeni pa so bili tudi njeni sotekmovalci na balkonu. Tekmovalci so morali izbrani kos piščanca spremeniti v jed po svojem navdihu. Na voljo so imeli 60 minut, trgovina pa je bila ves čas odprta. Tokrat ni šlo le za dobre ocene sodnikov, temveč za nadaljnji obstanek v tekmovanju. Mojmir Šiftar jih je pred začetkom opozoril: »In ne pozabite. Ne ponavljajte napak tekmovalcev iz prejšnjih sezon.«

»Ene sanje so se malo razblinile«

Po koncu izziva je najtežja novica doletela Danielo. Težko se je sprijaznila z dejstvom, da je njene poti v MasterChefu konec. Povedala je, da si bo komentarje sodnikov zapomnila za vse življenje, ob tem pa se je spomnila tudi številnih lepih trenutkov s sotekmovalci, s katerimi se je močno povezala. Najbolj jo je bolelo, da ne bo več imela priložnosti za nadaljnje učenje. »Se mi zdi, da so se ene sanje malo razblinile,« je priznala Daniela. Ob njenem odhodu niso ostali ravnodušni niti tekmovalci na balkonu, kjer so prav tako pritekle solze. Danielo pa je najbolj stisnilo pri srcu ob misli na otroka, ki jo čakata doma. »Doma me čakata moja otroka, tudi za njiju mi je žal, da ju bom razočarala, ker sta se tako veselila, da bo mami kuhala na televiziji. Tudi za njiju si želim boljšo prihodnost, ker trenutno nismo v najboljši situaciji,« je povedala.

Mojmir jo je ob slovesu skušal opogumiti. »Verjemi, da je v realnem svetu svet kulinarike bolj prijazen. Sploh, če v njem rad delaš. Tako da se niti najmanj ne bojim, da ti ne bo uspelo,« ji je dejal. Dodal je še, da je prepričan, da bosta njena otroka nanjo ponosna. Danielina pot v MasterChefu se je tako končala prej, kot si je želela. A iz studia ni odšla le z razočaranjem, temveč tudi z izkušnjami, prijateljstvi in besedami sodnikov, za katere pravi, da jih bo nosila s seboj vse življenje.