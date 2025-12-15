Ganljivo sporočilo Alenke Bratušek: »Draga moja Vesna … « (FOTO)

Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je danes objavila ganljivo posvetilo svoji pokojni sestri Vesni in ob tem delila njeno fotografijo. »Draga moja Vesna … danes bi praznovala 50 let … Rada te imam in zelo te pogrešam,« je zapisala skrušeno ob bolečem spominu na sestrin rojstni dan. Njena sestra je umrla pred slabima dvema letoma. Bratuškova je že ob sestrini bolezni in kasneje smrti na družbenih omrežjih opisala, kako se ji je ob novici o hudi diagnozi sesul svet. Zapisala je, da je bila po prvem šoku odločena, da bodo zmagali, da bo naredila vse, se »peljala na konec sveta, če bo treba«, samo da bi premagali bolezen. A ni šlo.

V spominu ji je ostala sestrina toplina in pozornost do drugih, tudi takrat, ko je sama najbolj trpela. Spomnila se je, da je Vesna v bolnišnici še vedno pazila na sočloveka, na gospo Ivanko na sosednji postelji, da bi ji bilo udobno. »To si ti … najbolj prijazno, ljubeznivo in čuteče bitje,« je zapisala. V čustvenem zapisu je ministrica poudarila še nekaj: Vesnina največja skrb je bil njen sin. Napisala je, da se je sestrino življenje od leta 2011, ko ga je rodila, vrtelo okoli njega, in da jo je misel, kaj bo z njim, močno bremenila v zadnjih tednih.

Zato ji je obljubila, da bodo za dečka poskrbeli »lepo, z ljubeznijo in vedno z mislijo nate«. Dodala je tudi osebno podrobnost: Vesno so domači klicali »Eska«, tako jo je začela klicati Nuša, in tako je ostalo zadnjih trideset let. »Ni besed, ki bi opisale našo bolečino,« je priznala.