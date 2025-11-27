Ganljivo sporočilo mame Luke Dončića iz mesta, ki jima je spremenilo življenje (FOTO)

Mirjam Poterbin, mama enega največjih košarkarskih zvezdnikov na svetu, se je znova vrnila v mesto, kjer sta s sinom Luko Dončićem preživela ključna leta njegove kariere. Madrid, mesto sonca, energije in športne zgodovine, je zanjo veliko več kot le prestolnica, je del njenega srca. To je zdaj razkrila tudi v čustveni objavi, ki je ganila številne sledilce.

»Madrid je najlepše mesto. Del moje duše.«

Ob fotografijah iz Madrida je zapisala: »Zame je Madrid brez dvoma najlepše mesto … kraj, kjer sem nosila svoje najtežje strahove in najsvetlejše radosti. Tja sem prišla stat ob strani svojemu sinu, še tako mlademu in soočenemu s svetom, ki je bil večji od njega. Tisti dnevi so me globoko preizkušali, a hkrati napolnili srce z nepričakovano svetlobo. Na koncu je bil vsak boj poplačan, saj sem videla, da je našel svojo srečo. Madrid je postal del moje duše in vedno bo.«

Mesto, v katerem je Luka Dončić kot najstnik prvič stopil na parket Reala Madrida, zanjo ne predstavlja le športnega preboja, temveč tudi obdobje velikih življenjskih sprememb. Luka je bil takrat komaj najstnik, ona pa mu je bila opora in ga je držala pokonci v svetu profesionalne košarke. Ko je Luka kasneje odšel v ligo NBA, ga je spremljala tudi v Dallas, kjer sta prvo leto celo živela v isti stavbi.

Iz košarkarske dvorane na dirkališče

Mirjam pa v Španiji ni obiskala le starega doma, temveč se je podala tudi v nekoliko bolj adrenalinske vode. Na Instagramu je objavila fotografijo z dirkališča MotorLand Aragón, kjer se je, sodeč po polni dirkaški opremi in čeladi, preizkusila tudi za volanom.