Ganljivo sporočilo ponosnega očeta, tako je Alex Volasko pozdravil prvorojenko

Slovenski pevec Alex Volasko, ki ga občinstvo pozna po romantičnih baladah in energičnih nastopih ter uspešnicah, kot sta »Tam na obali« in »Zatišje«, je pred dnevi doživel enega najlepših trenutkov v svojem življenju – prvič je postal očka. S srčno izbranko Laro sta se rojstva prvega otroka razveselila v Splošni bolnišnici Celje, kjer se je njuna družina povečala za malo deklico. Novico je pevec z javnostjo delil na družbenem omrežju Instagram, kjer je objavil ganljivo fotografijo in iskreno sporočilo, ki je hitro poželo številne čestitke sledilcev in glasbenih kolegov.

»Leto 2026 me je že do sedaj blagoslovilo z veliko lepega, a sreča, ki nama jo je prineslo v obliki najine majhne zvezdice, je nekaj edinstvenega. Vsak dan znova sem hvaležen za to priložnost in vsak dan znova vedno bolj razumem, da najlepše stvari pridejo v najbolj drobnih oblikah. Srce in dom sta polna ljubezni, in komaj čakam, da te bom lahko spremljal skozi tvojo pot življenja. Hvala, da si izbrala ravno naju,« je zapisal ponosni očka.

FOTO: Alex Volasko, zaslonski posnetek, Instagram

Alex Volasko, ki že vrsto let velja za enega prepoznavnejših predstavnikov mlajše generacije slovenskih glasbenikov, je v preteklosti večkrat poudaril, da mu družina predstavlja eno najpomembnejših vrednot. Čeprav svoje zasebno življenje praviloma skrbno varuje, je tokrat z oboževalci delil delček osebne sreče in pokazal, kako globoko ga je zaznamovalo rojstvo hčerke. Par se je razveselil prvega otroka po več letih skupne poti. Po besedah bližnjih je prihod male »zvezdice« v njun dom prinesel veliko topline, hvaležnosti in novih življenjskih perspektiv. Glasbenik je ob tem namignil, da mu očetovstvo že odpira nova ustvarjalna obzorja, saj ga občutki, ki jih doživlja, navdihujejo tudi pri nastajanju nove glasbe.