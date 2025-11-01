  • Delo d.o.o.
NAJHUJŠE JE Z NJIM

Ganljivo sporočilo Savine Atai: »Sašo je doma, pred njim je še dolga pot okrevanja«

Duhovna učiteljica je s sledilci delila ganljivo objavo o zdravstvenem okrevanju svojega brata.
Savina Atai je srečna. FOTO: Savina Atai, Facebook
Savina Atai je srečna. FOTO: Savina Atai, Facebook
A. G.
 1. 11. 2025 | 20:20
3:39
A+A-

Duhovna učiteljica Savina Atai je na družbenem omrežju Facebook delila ganljivo objavo o zdravstvenem okrevanju svojega brata Saše po zahtevni operaciji hrbtenice. V zapisu se je iskreno zahvalila zdravnikom, terapevtom in vsem, ki so v času njegove rehabilitacije izkazali podporo, ter poudarila pomen zdrave prehrane v otroštvu, ki po njenem mnenju odločilno vpliva na gradnjo telesa in kosti.

Objava je hitro pritegnila pozornost številnih sledilcev, ki so Savini in njenemu bratu namenili tople misli, dobre želje ter delili tudi svoje osebne izkušnje z boleznimi in okrevanjem.

Savina Atai FOTO: Osebni arhiv
Savina Atai FOTO: Osebni arhiv

»Moj bratec je doma. Po operaciji hrbtenice in dolgi rehabilitaciji. Iz srca hvala čisto vsem na Ortopedski kliniki, vsem v Dolensjkih toplicah - ki ste tako lepo skrbeli zanj. Hvala tudi Darji Kos, Valdoltra, Juretu Bornšku, Katarini Marinč in Špeli Jakša. In hvala vsem zlatim Ženskam iz Eliksir Kril, ki ste pošiljale lepe misli pred nujno in zahtevno operacijo. Tako pomembno je, kakšno hrano jemo v otroštvu in med odraščanjem. Takrat se zgradijo kosti, živčevje, kolagenska baza. Mi trije krvavo plačujemo za vse, kar nismo dobili. Sašo je doma, pred njim je še dolga pot okrevanja in grajenja - ampak najhujše je z njim. Hvala, hvala. Rada Te imam, Savina.«

Komentarji sledilcev

Pod objavo se je usul plaz komentarjev, objavljamo le nekaj izmed njih.

»Verjamem, da je hrana. V tistem času, ko sem jaz gor rastla, marsičesa ni bilo. Starši bi bili dali, če niso imeli. Nas je bilo pa zajetni kup. Čim hitrejše okrevanje ...«

»Jaz sem tudi bila operirana na hrbtenici, imam ploščico in štiri debele vijake in štiri dni bolnice, nisem bila na rehabilitaciji, ker sem rajši hodila od doma trikrat na teden in sedaj sem fit, čeprav imam osteoporozo težko. Upam, da se bo pri vas tudi hitro porihtalo.«

»Savina tvojemu bratu želim, da čim prej okreva in vse naj, naj se zgodi vse dobro za njegovo telo. In da se še naprej tako lepo smeje. Lepo vaju je videti tako srečna in lepa.«

»Kako sem vesela, draga Savina. Zanj, da je dobro, za vso podporo, ki jo je imel. In vidva na fotografiji - slika pove več kot besede, vajina povezava je vajin dom, ki ga gradita zdaj, varnost, ljubezen. Hvala kirurgu, zdravniški ekipi, vsem, ki so pomagali njegovi rehabilitaciji. Koliko znanj, poklicev, predanosti, ljudi, sodelovanja, usklajevanj. Največja radost je v meni, ko nam je ljudem mar drug za drugega. Ko smo tam, res tam drug za drugega in damo vse od sebe, kar v trenutku zmoremo. Tudi, če se ne poznamo. Tudi, če se ne bomo več srečali… Hvala za zaupanje, da sem lahko svetila lučko nanj in bila mali puzzle možnosti za nov začetek tvojega bratca, z manj bolečin in več njega v njem, ko je telo lahko spustilo in ima sedaj priložnost obnove. Lepo je videti njegov nasmeh, a smeji se tudi njegov srček. Tvoje srce je pa mirnejše. Hvala za to.«

Več iz teme

Savina Ataizdravjesrečadružinaokrevanjebratganljivo sporočilo
Logo
