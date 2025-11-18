Gašper nad Tanjo zaradi klime, Peter: »Padel je na celi črti«

V eksperimentu Poroka na prvi pogled je bilo tudi tokrat pestro, za dramo pa sta spet poskrbela Tanja Hauptman in Gašper Mikolič, ki nikakor ne najdeta skupnega jezika. Šele zdaj se je namreč Gašper odločil, da ostane v skupnem stanovanju, čemur je botroval temeljit pogovor, ki sta ga imela s Tanjo, a povsem uspešen ta le ni bil. Da so med njima ostala trenja, je postalo jasno med večerjo z ostalimi udeleženci eksperimenta.

»Je opaziti zadržanost,« je takoj, ko ju je videla, komentirala strokovnjakinja Saša Einsiedler, da se je »začetna smetana polizala« je priznala tudi Tanja, ki se je z možem med večerjo zapleta v manjši prepir. »Bila sva krasno dva tedna, nato pa se je zgodilo življenje,« je dejala Tanja.

Ko so Tanjo obiskale prijateljice, je Gašper namreč odšel v svoje stanovanje, misleč, da bodo dekleta prespala pri njej, kar se na koncu ni zgodilo, kljub temu pa je dejal, da je bilo boljše, da je odšel, ker je bilo v njunem stanovanju brez klime vroče. »Glede na vročino mi je pasalo, da sem šel. Zakaj bi se matral, če ne bi bilo treba,« je Gašper, očitno vajen spanja v klimatizirani sobi, zbodel Tanjo, ki mu ni ostala dolžna: »Nisem mu niti malo 'fouš', da spi pod klimo.«

»Padel je na celi črti. Ima vrhunsko osebo ob sebi, obstaja potencial za nekaj resnega. Ustrelil se je v koleno,« pa se je ostro odzval Peter Wolf, ki je ob Gašperjevih izgovorih, zakaj je pri sebi doma namesto z ženo spal kar trikrat, zmajeval z glavo.

Anja in Denis ne najdeta skupnega jezika

Škripa pa vedno bolj tudi med Anjo Rijavec in Denisom Bajrićem. Anja je namreč dejala, da ima občutek, da Denis z njo čas preživlja zgolj zato, ker mora, zato se je odločila, da se z njim o tem tudi pogovori. Denis sicer v njunem odnosu ne vidi nič neprijetnega in nič, na čemer bi morala delati, Tanjo pa ta njegov odnos spravlja ob živce. »Ne vem, a res ne razume, kaj mu hočem povedati, ali razume, pa noče nič ukreniti,« ni mogla svojih frustracij ob tem skrivati Tanja.

»Ne vem, kaj še naj naredim. A bom mogel sonce sneti z neba? Ne vem,« pa je na ženino nejevoljo reagiral Denis. Da z Anjo ni vse v redu, je takoj, ko sta z Denisom prišla na večerjo, opazila tudi Einsiedlerjeva, ki je dolgolasko opisala kot otožno in ne najbolje razpoloženo.