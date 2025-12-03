Gašper s hudimi obtožbami nad Tanjo: »Raje je bila v njegovi bližini kot moji«

Odkar sta se kot zadnja eksperimentu Poroka na prvi pogled pridružila Gašper Mikolič in Tanja Hauptman, imajo strokovnjaki veliko dela, veliko bolj burne pa so tudi ponedeljkove skupne večerje. Zakonca namreč nikakor ne najdeta skupnega jezika, še več, njuna komunikacija je polna obtoževanj, kopičijo se zamere in slaba volja. In temu ni videti konca. Po tem, ko je Anja Rijavec pred dvema tednoma razkrila, da naj bi se Gašper dobival z nekom drugim, kar naj bi ji povedala kar Tanja sama, so zdaj očitki o nezvestobi prileteli z Gašperjeve strani. In vse skupaj naj bi se začelo že na medenih tednih.

»Z njene strani sem začutil, da ni dala te naklonjenosti meni, pa jo je mogoče dala nekomu drugemu,« je na srečanju s strokovnjaki tokrat dejal Gašper, čeprav je Tanja med njegovim pojasnjevanjem ves čas zmajevala z glavo. Svoji ženi je nato Gašper še očital, da se je zagledala v člana ekipe, kar je Tanja prav tako zanikala, za neresnične je označila tudi vse druge Gašperjeve trditve, da naj njeni nameni ob prihodu v eksperiment ne bi bile pristni in iskren. »Do neke mere obžalujem to, kar je moja težava iz preteklosti, da mu nisem takoj na začetku pokazala te naklonjenosti,« je del krivde, zakaj se Gašper morda ne počuti sprejetega, da se ne počuti, da ji je všeč, nase prevzela Tanja.

Vsak na svojem bregu

A to najverjetneje ne bo dovolj, da bi očetu dveh otrok dvignila samozavest, vsaj kar se njunega odnosa tiče. »Ona je meni povedala, da ji je zelo simpatičen, a da naj se ne bojim, da ona s takšnim ne more bit, ker se na daleč vidi, da je zapeljivec,« je besede privlačne rjavolaske, ki so ga očitno precej prizadele, povzel Gašper, ki je pritrdilno odgovoril tudi na vprašanje, ali Tanja drugemu moškemu vračala pozornost. »Ja, je. Že s tem, ker je bila raje v njegovi bližini kot v moji,« je odgovoril. Tanja je medtem z gledalci delila povsem drugačno zgodbo. »Če bi se jaz na teh medenih tednih zagrela za koga od ekipe, bi na prvi ceremoniji povedala, da odhajam in priznala, da sem se zaljubila v nekoga zunaj. In to bi bilo to,« je pribila Tanja.

Glede na to, kako dolgo že trajajo trenja med zakoncema, je resnično težko napovedati, ali jima bo na koncu in s pomočjo strokovnjakov uspelo razrešiti vsa nesoglasja, zaceliti pretekle in sedanje rane ter zvezo uspešno rešiti, ali pa je imela Anja prav, ko je že pred časom ugotovila, da je zakon med Tanjo in Gašperjem obsojen na propad.