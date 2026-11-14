Gašper Šinkovec iz Firbcev sprejel veliko življenjsko odločitev: »Poslavljam se!«

Po petih letih se namreč poslavlja od redne službe vzgojitelja predšolskih otrok in se podaja na novo življenjsko pot. Novico je sporočil na Facebooku, kjer je objavil čustven zapis z naslovom »Poslavljam se iz vrtca«. Priznal je, da je bila to edina služba, ki si jo je kadarkoli predstavljal opravljati. Toda življenje mu je prineslo nove priložnosti, zaradi katerih je moral dobro premisliti, kako želi preživljati svoj čas. »Ja, živim svoje sanje in sem v obdobju, ko sem na tehtnico postavil kariero v službi ter kariero z glasbo, konji in svojo družino. Pretehtala je druga možnost,« je iskreno zapisal. Ob tem je razkril tudi ganljiv spomin na otroštvo, ko je kot petletni deček v vrtčevski portfolio zapisal, kaj želi postati, ko odraste. »Ko bom velik, bom jahal konje in igral harmoniko,« se je glasil njegov odgovor. Danes, mnogo let pozneje, se mu otroške sanje uresničujejo. »Mali Gašper je odrasel in mislim, da sem dovolj velik, da lahko zaživim te sanje, ki sem jih pri petih letih zapisal v svojem portfoliu,« je sporočil svojim sledilcem.

Čustveno slovo od sodelavk: »Brez vas ne bi zmogel«

Gašper se je v svojem zapisu posebej zahvalil petim sodelavkam iz Vrtca Bučka, ki so mu v zadnjih letih stale ob strani in mu pomagale usklajevati službo z vse številnejšimi glasbenimi obveznostmi. Nuši, Urški, Lidiji, Mateji in Hani je namenil ganljive besede hvaležnosti. »Drage moje, hvala za vso potrpežljivost, nadomeščanja, menjave, podporo, nasvete in razumevanje, za kar vam bom vedno hvaležen,« je zapisal. Razkril je, da mu je prav njihova pomoč omogočila, da je ob redni službi izpeljal več kot 130 nastopov, sodeloval v številnih televizijskih oddajah in intervjujih ter našel čas za svojo družino in konje. Poleg vsega je v tem obdobju gradil tudi hišo, zato mu obveznosti zagotovo ni manjkalo. Sodelavkam je priznal, da bodo za vedno ostale na posebnem mestu v njegovem življenju. Ob tem pa jih je povabil, naj se odslej pogosteje srečujejo na nastopih Firbcev. »Želim pa si, da se od zdaj naprej srečujemo na mnogo več nastopih, kjer boste lahko žurale z mano – jaz na odru, ve pod njim!« je hudomušno dodal. Čeprav se poslavlja od poklica, ki ga je opravljal z veseljem, je iz njegovih besed razvidno, da se novega poglavja izjemno veseli. »Ja, nič, se vidimo na špilih in v sedlu!« je zaključil svojo objavo.

Družina je zanj na prvem mestu

Gašper Šinkovec, ki ga številni poznajo kot harmonikarja priljubljenih Firbcev, je tudi predan družinski človek in oče dveh otrok. S srčno izbranko Klaro Mlinarič Jazbinšek, s katero sta se spoznala ob koncu srednje šole, sta si ustvarila družino, ki mu pomeni ogromno. Leta 2022 sta se razveselila rojstva hčerke Nale, že leto pozneje, leta 2023, pa se jima je pridružil še sin Lun. Glasbenik, ki je tudi brat pevca Jake Šinkovca, se po številnih nastopih najraje vrača prav v objem svojih najdražjih. Toda usklajevanje očetovstva, redne službe, glasbenih nastopov in ljubezni do konj je bilo vse prej kot preprosto. Zato je zdaj sprejel odločitev, ki mu bo omogočila, da bo več časa preživel s Klaro in otrokoma ter se še bolj posvetil glasbi. Ob tem ne skriva niti svoje velike ljubezni do konj, ki ga spremlja že od otroštva. Prav harmonika in jahanje sta bili namreč njegovi prvi veliki želji, ki ju je zapisal že kot petletni deček. Zdaj, ko ima za seboj pet let dela v vrtcu in številne uspešne nastope s Firbci, je začutil, da je napočil pravi trenutek za spremembo. »Srečen sem, da bom lahko zdaj še več časa posvetil svoji družini, konjem in glasbi, za katere živim,« je poudaril glasbenik, ki se tako podaja naproti novim izzivom.