Gašper Širovnik, ki je slovensko javnost nase opozoril s sodelovanjem v resničnostnem šovu Otok ljubezni Adria, je že med bivanjem v vili na Tenerifih dokazal, da veliko pozornosti namenja svojemu videzu. Njegova urejenost ni ostala neopažena niti med sotekmovalci, saj so se dekleta v šovu že oktobra šalila, da v kopalnici preživi več časa kot marsikatera izmed njih. Takrat je v javnost prišlo tudi razkritje, da uporablja ličila, kar je med tekmovalci sprožilo precej začudenja. 28-letni Ljubljančan je o svojih lepotnih navadah odkrito spregovoril tudi v oddaji Svet na Kanalu A.

Anja Širovnik in Gašper. FOTO: Osebni Arhiv

Ko so ga vprašali, zakaj moški sploh potrebuje korektor in mazila za ustnice, je brez zadržkov pojasnil, da v tem ne vidi nič nenavadnega. »Ne bi rekel, da vsak moški, ampak če hočeš malo boljše izgledati, zakaj ne bi tega uporabil? Jaz se ne počutim nič manj moškega, ker to uporabljam,« je povedal in dodal, da se ne ozira na morebitno posmehovanje okolice. »Če te drugi zajebavajo, realno, kaj te briga, če malo boljše izgledaš.« Gašper je pojasnil, da kozmetike ne uporablja vsak dan, temveč predvsem ob posebnih priložnostih. »Recimo kakšen večer, če grem kaj pojest, pa da hočeš malo boljše izgledati, par teh stvari pa malo boljše izgledaš,« je povedal. Ob tem je poudaril, da tudi ljudje, ki nastopajo pred televizijskimi kamerami, pogosto posežejo po različnih kozmetičnih izdelkih, zato sam v tem ne vidi nič spornega.

V pogovoru se je dotaknil tudi pomena zdravega življenjskega sloga in počitka. Čeprav se zaveda, da je kakovosten spanec pomemben za počutje in videz, je priznal, da mu ga je v zadnjih dneh precej primanjkovalo. »Zadnjih par dni definitivno nisem spal osem ur, ampak bolj tam tri, štiri ure mogoče na noč,« je razkril. Kot pravi, je bilo po vrnitvi v Slovenijo precej pestro, zato je šele pred kratkim nekoliko nadoknadil zamujeni počitek. »Danes sem spal sedem ur,« je dodal. Sicer pa Gašperju po koncu šova ne manjka razlogov za dobro voljo. Z Anjo Širovnik, ki jo gledalci poznajo že iz šova Sanjski moški, sta osvojila drugo mesto, njuna zveza pa se nadaljuje tudi zunaj televizijskih kamer. Kot je pred dnevi razkril v pogovoru za Slovenske novice, že razmišljata o skupnem življenju v Ljubljani, v prihodnosti pa si želi tudi ustvariti družino.