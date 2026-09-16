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LOVE ISLAND

Gašper v šovu že dobil slovensko družbo: gre za dekle, ki smo jo na televiziji že gledali (FOTO)

Pred dnevi smo pisali, da Gašper Širovnik v Love Island Adria ne bo ostal edini Slovenec, danes pa je že postalo jasno, kdo se mu je pridružil. V vilo na Tenerifih je kot nova bombshell tekmovalka vstopila 25-letna Alja Šlebnik, ki gledalcem resničnostnih šovov ni povsem neznana.
FOTO: zajem zaslona, omrežje Facebook
FOTO: zajem zaslona, omrežje Facebook
G. P.
 16. 9. 2026 | 11:30
 16. 9. 2026 | 11:30
3:48
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Slovenska zasedba v Love Island Adria se je povečala. Potem ko je bil ob začetku šova med tekmovalci edini Slovenec Gašper Širovnik, je zdaj v vilo vstopila še 25-letna Alja Šlebnik iz Radelj ob Dravi. Alja prihaja v šov kot bombshell, torej kot ena od novih tekmovalk, katerih prihod lahko hitro premeša že nastajajoče pare. Sama očitno nima težav s samozavestjo, saj se je ob prihodu opisala kar kot »najmočnejši bombshell«, ki vstopa v vilo.

Love Island Adria sicer ni njena prva televizijska izkušnja. Leta 2021 je pri komaj 20 letih nastopila v prvi sezoni Exatlona Slovenija, kjer je bila članica modre ekipe Jadran. Takrat so jo gledalci spoznali kot športno Korošico iz Radelj ob Dravi, ki je trenirala plavanje in akrobatiko, ukvarjala pa se je tudi s tekom in fitnesom. Njena pot v šovu se je končala hitro, saj je bila prva tekmovalka, ki je izpadla iz tekmovanja. Zdaj, pet let pozneje, se vrača pred kamere ne z namenom premagovanja zahtevnih poligonov, ampak zahtevnih romanc.

Samska je že dolgo

Alja je že skoraj pet let samska, za seboj pa ima dve resni zvezi. Zadnja naj bi bila zanjo precej težka izkušnja, zaradi katere je danes bistveno previdnejša pri tem, komu zaupa. Zase pravi, da ljudi hitro prebere in da v odnosih veliko bolj kot besedam verjame dejanjem. Ko začuti pravo povezanost, se lahko po lastnih besedah hitro zaljubi, vendar zna tudi hitro zaključiti odnos, če vidi, da ta ne pelje več v smer, ki si jo želi. Zelo pomembni so ji spoštovanje, komunikacija in zaupanje, ljubezni na prvi pogled pa ne verjame. »Skozi življenje sem se naučila, da ni vse v videzu. Zame ljubezen na prvi pogled ne obstaja,« pravi.

V Love Island Adria se je prijavila brez dolgega premisleka. »Vedno želim nekaj drugačnega, nekaj novega. Mislim, da če v življenju ne doživiš različnih stvari, življenje ni izpolnjeno. Želim si tudi najti ljubezen, že leta sem samska in želim spoznati kakšnega pametnega fanta,« je povedala pred vstopom v vilo.

Alja Šlebnik. FOTO: Love Island
Alja Šlebnik. FOTO: Love Island

Pri moških ima precej jasno predstavo, kaj jo pritegne. Išče visokega, temnolasega in športnega moškega, ki je hkrati gentleman, čustveno zrel, inteligenten in zabaven. Pomembni so ji globoki pogovori, dobra komunikacija in občutek varnosti, čeprav želi tudi v zvezi ohraniti svojo neodvisnost.

Ima svojo znamko kopalk

Alja se sicer želi ukvarjati z oblikovanjem, regionalni portal Love Island pa navaja tudi, da ima svojo znamko kopalk. Riše in slika, igra flavto, nekaj časa pa je delala celo kot maskota na smučišču. Da ji izolacija na Tenerifih ne bo predstavljala popolnega šoka, je jasno že zaradi Exatlona. Sama je pred vstopom v Love Island povedala, da je že izkusila življenje brez telefona in stik z zunanjim svetom, zato približno ve, kaj jo čaka. Tokrat pa priznava, da bo najbolj pogrešala svojega psa.

V vilo je Alja vstopila skupaj z 28-letno Marijo Terezo s Pelješca. Dekleti sta takoj dobili možnost izbrati moškega za zmenek in s tem že ob prihodu ogrozili nekatere pare, ki so se oblikovali v prvih dneh šova.

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