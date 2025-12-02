Gašper z razkritjem v šovu globoko prizadel Tanjo in šokiral strokovnjake

Po tem, ko sta Poroko na prvi pogled zapustila Sandi Kojić in Viktorija Santini, predvsem Sandi je poskrbel za zgražanje marsikaterega gledalca in tudi drugi udeleženci nad njegovim početjem niso bili prav navdušeni, so strokovnjaki izbrali nov par. A zdi se, da sta Gašper Mikolič in Tanja Hauptman vse prej kot ustvarjena drug za drugega. Že od samega začetka v njuni zvezi močno škripa, Gašper se zelo dolgo ni želel vseliti v skupno stanovanje, nato je kot strela z jasnega udarila še novica, da naj bi se za Tanjinim hrbtom sestajal z drugo žensko. To je javnosti razkrila Anja Rijavec po tem, ko se ji je zaupala Tanja. Tudi sicer Anja ni ravno Gašperjeva oboževalka, že v eni od prejšnjih oddaj je namreč dejala, da imata Tanja in Gašper, ki je sicer nekoč že bil poročen, je tudi oče dveh otrok, podobne težave v zvezi, kot jih imata z Denisom, da pa se Gašper niti malo ne trudi, da bi glede tega karkoli ukrenil.

»Se bojim, da je to začetek konca, še preden se je zadeva pravilno začela,« svojih opažanj glede zakona med Gašperjem in Tanjo v eni od preteklih oddaj ni olepševala Anja. In morda je imela prav. Ko je med tokratno skupno večerjo Ljudmila Šef, za katero se zdi, da je z izbrancem, ki so ji ga našli strokovnjaki najbolj srečna in zadovoljna od vseh, vprašala Gašperja, ali se še videva z bivšo partnerko, je ta dejal, da se. »Bila sva prejšnji teden na kavi, ja,« je dejal pred vidno prizadeto Tanjo. Da je s tem storil morda celo usodno napako, so se strinjali tudi strokovnjaki. »In Tanja naj mu zaupa, Tanja naj se mu preda in Tanja naj gradi odnos z Gašperjem?« se je prav tako šokirana nad razkritjem spraševala priznana coachinja in predavateljica Saša Einsiedler, ki tudi sama še predobro ve, kako je, ko se zvezi v celoti posveti samo eden od partnerjev. »Tukaj se sprašujem, ali je dojel Gašper, kaj pomeni iskrenost in spoštovanje,« pa je pripomnil njen kolega, sicer socialni delavec in doktorski študent relacijske družinske terapije Edin Duraković.