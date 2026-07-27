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Genialna Edvard in Frida dve leti po zmagi: 50 rotvajlerjev za 50 tisoč evrov (VIDEO)

Mlada zmagovalca talentov sta bila gosta v tokratnem ŠOKkastu. Z nami sta delila zanimive zgodbe in njunega pestrega življenja.
FOTO: Luka Maček

FOTO: Luka Maček

Brat in sestra v oddaji Slovenija ima talent. FOTO: Pop Tv

Brat in sestra v oddaji Slovenija ima talent. FOTO: Pop Tv

V pogovoru se nam je pridružil tudi njun oče Marko Kaloh, sicer uspešen podjetnik. FOTO: Luka Maček

V pogovoru se nam je pridružil tudi njun oče Marko Kaloh, sicer uspešen podjetnik. FOTO: Luka Maček

FOTO: Luka Maček
Brat in sestra v oddaji Slovenija ima talent. FOTO: Pop Tv
V pogovoru se nam je pridružil tudi njun oče Marko Kaloh, sicer uspešen podjetnik. FOTO: Luka Maček
P. K.
 27. 7. 2026 | 19:00
4:23
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Zmaga na šovu »Slovenija ima talent« je Edvardu in Fridi Kalohu prinesla številne spremembe v njuno življenje. Leta 2024 sta namreč slavila in za spomin sta takrat pobrala zlate lističe, ki jih je Frida prinesla v naš studio. Takoj po zmagoslavju sta postala prepoznavna obraza med ljudmi, kar je bilo za oba velika sprememba. Frida je v intervjuju priznala, da je bilo lepo, ko so ju ljudje prepoznali in prosili za fotografije. Tudi Edvard je omenil, da ga ljudje še vedno prepoznavajo, celo med kosilom so ga prosili, naj izračuna račun. Takšna prepoznavnost je prinesla mešane občutke, a sta se oba strinjala, da je bil to prijeten del izkušnje. Zlati listki, ki so padali ob njuni zmagi, so postali simbol njunega uspeha. Frida je celo Edvardu za rojstni dan podarila te listke, kar je bil zanj poseben trenutek. Po zmagi in denarni nagradi sta si zaželela kar 50 rotvajlerjev, a starša nad idejo nista bila navdušena. »Stvar, ki sva si jo želela, je bilo seveda 50 rotvajlerjev,« je v smehu povedal Edvard. Njuna želja tako ni šla skozi, sta pa doma vseeno dobila novo štirinožno družinsko članico. Frida je namreč za rojstni dan dobila nemško ovčarko, kar je bila vsaj majhna tolažba za propadli načrt o pravi pasji četi.

Brat in sestra v oddaji Slovenija ima talent. FOTO: Pop Tv
Brat in sestra v oddaji Slovenija ima talent. FOTO: Pop Tv

Na tekmovanje mu skoraj niso pustili

Edvard je ponosno predstavil diplomo in pokal, ki ju je prejel na državnem prvenstvu v programiranju, kjer je zmagal kljub temu, da je bil mlajši od ostalih tekmovalcev. »Najprej so rekli, da ne smem tekmovati, ker sem bil premlad,« nam je razložil. Šele po posredovanju in pisnem zagotovilu profesorja Uroša Ocepka so mu dovolili udeležbo. To je bil dokaz njune izjemne nadarjenosti in trdega dela. Na koncu je premagal vso konkurenco, celo tekmovalce iz precej višjih razredov in tako je osvojil pokal ter priznanje. 

Izumil bo napravo za teleportacijo

Edvard in Frida Kaloh, zmagovalca 10. sezone šova Slovenija ima talent, tudi po veliki zmagi ostajata zvesta svojim ciljem. Njuno življenje se ni bistveno spremenilo, še naprej pa vztrajno razvijata svoje talente. Edvard svoje možgane uri s športom, glasbo, šahom in programiranjem, pri tem pa sanja zares veliko. Prepričan je namreč, da bo nekoč izdelal napravo za teleportacijo. »Vem, da bom to naredil,« je odločno dejal in spomnil, da so se ljudem nekoč tudi letala in pogovori z nekom na drugem koncu sveta zdeli nemogoči. Najprej bi rad omogočil potovanje iz kraja v kraj, nato pa bi se lotil še potovanja skozi čas. Obiskal bi tako preteklost kot prihodnost. 

V pogovoru se nam je pridružil tudi njun oče Marko Kaloh, sicer uspešen podjetnik. FOTO: Luka Maček
V pogovoru se nam je pridružil tudi njun oče Marko Kaloh, sicer uspešen podjetnik. FOTO: Luka Maček

Njuna vez je trdna, čeprav tudi pri Edvardu in Fridi ne manjka povsem običajnih bratsko-sestrskih prepirov. »Se skregava,« je iskreno priznal Edvard in v smehu opisal, kako Frida zjutraj nestrpno čaka, da se zbudi, nato pa ga hitro začne spraševati, kaj počne. Kljub manjšim sporom sta močno navezana drug na drugega. V studiu se nam je pridružil tudi oče Marko Kaloh in razkril, da je sam živel popolnoma drugačno otroštvo in da je dostikrat hodil po meji dovoljenega. Sredi pogovora se je Edvardu in Fridi pridružil tudi njun ponosni oče Marko Kaloh, ki je odkrito spregovoril o velikem starševskem izzivu. Z ženo Vesno se pogosto sprašujeta, kako otrokoma še naprej ponujati dovolj zahtevne izzive in pri tem ohraniti njuno voljo ter zagnanost. Še posebej zahtevno je slediti Edvardovemu neverjetnemu zanimanju za programiranje. Kot je povedal Marko, je uspešno rešil celo kolokvij s fakultete, zapletene računalniške kode pa razume precej bolje kot večina odraslih. »Največji izziv je, kako ju hraniti naprej oziroma kje iskati hrano za njune možgane,« je priznal. Edvarda programiranje celo sprošča. Računalnik vzame v roke v avtomobilu, med prostim časom in pozno zvečer, saj v zapletenih vrsticah kode vidi nekaj, kar drugim ostaja skrito. 

 

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